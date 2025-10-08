La Junta General reclama un estatuto básico para municipios de menos de 5.000 habitantes ante la despoblación

La diputada del PP de Asturias Cristina Vega durante el Pleno de este miércoles en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miécoles por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno asturiano a exigir al Ejecutivo central la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local para crear un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población.

La diputada 'popular' Cristina Vega ha defendido la necesidad de aprobar un estatuto básico para los municipios de menor población, tras constatar que "el 63% de los concejos de Asturias, en concreto 49 de 78, tienen menos de 5.000 habitantes".

La intervención de Vega ha puesto de manifiesto la problemática de los pequeños municipios, donde "cuando desaparecen los pueblos, no solo se pierde población, se abandona el territorio, crece el matorral, aumenta el riesgo de incendios, se multiplica la fauna salvaje y resiente también la vida en nuestras ciudades".

El Grupo Popular ha denunciado las dificultades administrativas que enfrentan estos concejos, señalando que "tienen plantillas reducidas y presupuestos mínimos" y "pese a ello, tienen que aplicar la misma normativa que una gran ciudad".

Como ejemplo paradigmático, ha citado el caso de "un concejo de 400 habitantes que necesita contratar a la misma empresa local para reparar la pista o el tejado del colegio" y que "tiene que cumplir los mismos pliegos que pueden cumplir Oviedo o Gijón para una gran obra".

La proposición solicita que el Gobierno de España apruebe este estatuto básico en 2025, con el objetivo de "adaptar los procedimientos, reducir las cargas, reforzar la colaboración interadministrativa y garantizar recursos humanos, económicos y materiales".

El grupo proponente ha criticado la falta de avances en esta materia, recordando que "en 2020 la ministra aseguró que estaban trabajando en el estatuto" y que "en 2021 hasta el propio Partido Socialista se vio obligado a presentar una Proposición no de Ley pidiéndolo".

Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a la iniciativa, reconociendo la necesidad de un marco normativo específico para los municipios más pequeños que garantice su viabilidad administrativa y territorial.