La Junta General tumba el bloqueo de Vox y activa la tramitación de la Ley LGTBI

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ley asturiana para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias continuará su tramitación parlamentaria en septiembre tras rechazar la Junta General la enmienda a la totalidad planteada por Vox.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha defendido la norma, que persigue "ampliar derechos" para el colectivo LGTBI. "Esta ley no dice a nadie cómo tiene que vivir", ha dicho, sino que establece que "nadie tiene derecho a decirle a otra persona cómo debe vivir su vida".

"Eso no es ideología, es libertad, igualdad y democracia", ha asegurado Zapico, para después pedir a la Cámara el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox para "seguir con la tramitación de una ley que hará de Asturias una sociedad un poco más libre, igualitaria y decente".

Ante la enmienda presentada por Vox, Zapico ha asegurado que le cuesta "entender" cómo una norma que reconoce derechos "pueda ser presentada como una amenaza para los derechos de los demás" y ha remarcado que las personas LGTBI "forman parte de Asturias".

"Trabajan en nuestras empresas, atienden en nuestros comercios, estudian en nuestros centros educativos, son personal sanitario, son docentes, funcionarios, deportistas, autónomos o pensionistas, viven en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, forman familias, cuidan de sus mayores y pagan impuestos como cualquier otro ciudadano", ha indicado, asegurando que la ley "se parece mucho a Asturias" porque el Principado es "una tierra que entiende que la convivencia no se construye excluyendo a nadie".

ES UNA LEY "TOTALITARIA" SEGÚN VOX

El diputado de Vox Javier Jové, por su parte, ha sido el encargado de defender la enmienda a la totalidad, asegurando que esta ley es "totalitaria" e impone una ideología impidiendo "el disenso" y estableciendo "fortísimas sanciones". En su opinión, esta Ley "invade todo", con medidas en materia educativa, sanitaria, cultural, de juventud, de mayores, medio rural o cooperación internacional, además de servicios sociales.

Con todo, considera Jové que "esta ley no se arregla con una enmienda" porque es "una ley totalitaria en el sentido literal del término" que otorga derechos al colectivo LGTBI mientras establece "fortísimas sanciones" e incorpora "procesos de adoctrinamiento a empleados públicos".

Además, para Vox esta ley establece una serie de "privilegios" para las personas LGTBI. "Cualquier sociedad democrática se define por la igualdad de todos sus miembros", ha remarcado Jové, denunciando que "cuando hay algunos colectivos que tienen más derechos que los demás, esos ya no son derechos sino que son privilegios".

LA ENMIENDA ES "UN BODRIO", SEGÚN TOMÉ

Tras la defensa de la enmienda, que fue rechazada por todos los grupos salvo Vox, tomó la palabra la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien ha criticado el "bodrio de enmienda" de Vox. La parlamentaria ha pedido "seriedad" a la formación y ha asegurado que el término "patético" es la "definición perfecta" del texto presentado por Jové.

"Esta ley va a salir adelante, y mejorada además", ha vaticinado Tomé, quien ha asegurado que Asturias está "del lado del respeto a los derechos". Así, ha animado a los asturianos a participar en la manifestación del orgullo el próximo sábado en Gijón.

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), por su parte, ha respaldado la ley, asegurando que es "necesaria" en Asturias al ser una de las dos únicas CCAA que no disponen aún de ella junto a Castilla y León. También lo es, ha dicho, por el incremento de agresiones a personas del colectivo LGTBI que se está produciendo.

Si bien considera Pumares que hay "muchas de las cuestiones" que generan un "debate profundo" en la norma, se ha mostrado confiado en que se puedan "corregir" en el trámite de la ponencia de la ley a través de la presentación de enmiendas, de manera que la norma nazca "con el mayor de los consensos posibles".

La portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha expresado su "rotundo y absoluto no" a la enmienda de Vox y ha defendido "con profunda convicción democrática" la aprobación de una ley que a su juicio es "necesaria e imprescindible".

La enmienda de Vox, ha dicho, "no pretende mejorar una norma", sino que se trata de una "enmienda contra la igualdad y la visibilidad" y contra "toda posibilidad de que las personas LGTBI vivan sin miedo". Campomanes ha cargado contra Jové por llamar "privilegios" a lo que son "derechos" y ha defendido que "privilegio fue que unas vidas pudieran mostrarse y otras tuvieran que esconderse" en el pasado. "Esta ley importa porque incorpora medidas en educación, en salud, en empleo, servicios sociales, cultura, deporte, ámbito local, medio rural, medios de comunicación y protección frente a la violencia LGTBIfóbica", ha resumido. "Es así, señor Jové, y no nos avergonzamos", ha zanjado.

Desde el PP, el diputado Manuel Cifuentes ha defendido una "sociedad abierta y plural donde la diversidad es una realidad que nos enriquece" y ha asegurado que su partido apuesta por una ley que "defienda y garantice derechos" ante "comportamientos que vulneran derechos".

No obstante, Cifuentes ha indicado que el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox no implica que el PP respalde el documento actual del Gobierno. "Al PP no le vale cualquier ley", ha agregado, asegurando que hay cuestiones "manifiestamente mejorables" que la formación pretende mejorar en el trámite de los trabajos de la ponencia de la ley.

Finalmente, la diputada del PSOE Lidia Fernández ha acusado a Vox de tener "auténtico pánico" a que la gente tenga derechos. "Quieren volver a crear una sociedad cerrada a cal y canto", ha lamentado, acusando a Vox de querer "imponer su credo" y su "modelo de vida".

"Esta ley no daña ni perjudica a nadie", ha defendido, mientras que la enmienda a la totalidad y el "discurso de odio" de Vox "sí que responden a una ideología que se identifica con esas arengas que fomentan la exclusión y discriminación de las personas que a ustedes no les gustan". "Todos sabemos cuál es esa ideología y todos sabemos cuál es el nombre", ha dicho.