La Junta de Portavoces aprueba una declaración de apoyo a los trabajadores de Ence en Navia ante el ERE planteado

Reunión de este miércoles de la Junta de Portavoces. - JGPA

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles por mayoría una declaración de respaldo a las trabajadoras de la factoría de Ence en Navia, tras el anuncio del despido de 96 personas mediante un expediente de regulación de empleo (ERE). La iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La declaración subraya que la factoría de Navia constituye un elemento clave del tejido industrial, económico y social del Occidente asturiano, generando empleo directo e indirecto y sosteniendo una amplia red de empresas auxiliares, contribuyendo a la cohesión territorial y a la fijación de población en la comarca.

La Junta de Portavoces considera que la destrucción de empleo anunciada tendría un grave impacto social y económico, y defiende que decisiones de este tipo no deben abordarse únicamente desde la lógica empresarial, sino desde una responsabilidad social acorde con la relevancia de la actividad industrial y con el apoyo público recibido por la empresa a lo largo de los años.

El órgano parlamentario insta a la dirección de Ence a actuar con responsabilidad, transparencia y voluntad de diálogo, facilitando información completa y negociando medidas alternativas que eviten o reduzcan al máximo los despidos, priorizando la continuidad de la actividad industrial en Navia y el mantenimiento del empleo.

Asimismo, la Junta de Portavoces defiende la continuidad de la actividad industrial en Navia como un objetivo estratégico para Asturias, reclamando la implicación activa de las administraciones competentes para favorecer la mediación y proteger el empleo y el interés general.

Finalmente, la declaración traslada su respaldo a los trabajadores afectados, reafirma el compromiso de la Junta General con un modelo industrial que genere empleo estable y de calidad, y hace un llamamiento a la responsabilidad y al acuerdo como única vía para alcanzar una solución justa y sostenible para la factoría.