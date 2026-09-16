La Junta de Portavoces del Parlamento asturiano aprueba una declaración para condenar la agresión de San Mateo

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OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles una declaración institucional para condenar la agresión en las fiestas de San Mateo en Oviedo sufrida por los militantes de la Asociación Moza d'Asturies (AMA) Rubén Rosón y Jorge Fernández.

El texto que finalmente ha salido aprobado ha sido uno respaldado por la mayoría, es decir, los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno asturiano (PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS) y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

El PP, por su parte, presentó su propia declaración de condena ante lo ocurrido durante las fiestas ovetenses, expresando también su solidaridad y apoyo a los afectados. No obstante, esta declaración, que mostraba además su apoyo a la investigación policial para depurar responsabilidades, no alcanzó los apoyos necesarios.

El texto que finalmente ha sido aprobado con el respaldo de los partidos de la izquierda asturiana califica el suceso de "ataque fascista y homófobo", perpetrado por un grupo de ocho personas cuando las víctimas trabajaban en una caseta social y trataron de impedir que retiraran una bandera LGTBI y una pancarta antirracista.

La declaración advierte del peligro de la proliferación de discursos de odio desde las instituciones y ha señalado que estas posturas actúan como catalizadores de la violencia en la calle. En este sentido, la Junta de Portavoces ha condenado las actitudes y declaraciones del diputado nacional de Vox, José María Figaredo, sobre las personas migrantes, por considerarlas incompatibles con el respeto a la dignidad humana y los valores democráticos.

Asimismo, el texto reprueba las declaraciones del alcalde de Oviedo por el PP, Alfredo Canteli, al que se le acusa de minimizar la gravedad de la agresión. La declaración aprobada en Portavoces reclama una rectificación pública e inmediata al regidor, al tiempo que ha exigido un compromiso inequívoco por parte del Ayuntamiento de Oviedo en la lucha contra el fascismo y la LGTBIfobia.

En el texto aprobado, la portavocía ha rechazado cualquier tipo de equidistancia o neutralidad ante este tipo de agresiones. Además, ha remarcado que la falta de contundencia por parte de los representantes públicos transmite "un mensaje de tolerancia hacia comportamientos que vulneran las libertades y la convivencia democrática".