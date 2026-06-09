El jurista José Manuel Otero Lastres presenta este viernes en Oviedo su nuevo libro 'La vida como préstamo'

José Manuel Otero Lastres presenta el 12 de junio en la LibreríaCervantes de Oviedo su libro 'La vida como préstamo'. - LIBERÍA CERVANTES

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor, escritor y jurista, José Manuel Otero Lastres, presenta este viernes, 12 de junio, en Oviedo su nueva obra literaria, titulada 'La vida como préstamo', en la que ha reunido una década de reflexiones acerca de la condición humana, los valores éticos y la convivencia democrática. El acto se ha fijado para las 19.00 horas en la Librería Cervantes.

El autor ha previsto estará acompañado por el catedrático de Derecho Civil, Javier Fernández Costales, con quien mantendrá un diálogo abierto sobre los principales contenidos e ideas que inspiran el libro. La obra, que ha sido publicada por la editorial Ézaro, cuenta con un prólogo firmado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En dicho texto, se ha subrayado el valor de las aportaciones de Otero Lastres en el contexto social actual, al tiempo que se ha destacado la capacidad del escritor para combinar la precisión intelectual propia de un jurista con la sensibilidad humanista. En concreto, 'La vida como préstamo' ha recopilado una selección de artículos que el académico ha publicado en el diario 'ABC' entre los años 2012 y 2021.

A través de estas páginas, el autor ha abordado cuestiones esenciales para la sociedad como el amor, la familia, la amistad, la responsabilidad moral, el pensamiento crítico y la calidad de la democracia frente a riesgos actuales como la desinformación. Otero Lastres ha partido en este volumen de la premisa de que la vida constituye un bien recibido con carácter temporal, un planteamiento que, según ha defendido, exige una responsabilidad moral en la forma de transmitirla y vivirla.

Con una trayectoria profesional y universitaria vinculada especialmente al Derecho Mercantil y a la Propiedad Industrial, el catedrático ha mostrado en esta publicación una faceta personal que invita al lector a detenerse en los principios éticos colectivos.