El juzgado avala el Plan de Reestructuración de ASLA y la empresa avanza en su hoja de ruta 2025-2032

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo ha dictado sentencia favorable al Plan de Reestructuración de Asturiana de Laminados (ASLA), lo que supone un respaldo judicial clave para la continuidad del proyecto industrial de la compañía. El fallo contempla una quita sustancial de la deuda y permite a la empresa avanzar con garantías en la ejecución de su Plan de Negocio 2025-2032.

Desde ASLA, a través de un comunciado, han valorado positivamente la resolución judicial, que consideran "un paso decisivo para consolidar la viabilidad futura de la compañía y proteger el empleo vinculado a su actividad". El nuevo marco financiero permitirá desarrollar con mayor estabilidad la estrategia industrial de los próximos años, centrada en reforzar la posición de la empresa en el sector del laminado de zinc a nivel internacional.

La compañía ha agradecido el respaldo de los acreedores que han apoyado el proceso y ha subrayado que el fallo judicial refuerza la confianza en la viabilidad del plan empresarial a medio y largo plazo.