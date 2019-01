El Juzgado de lo Contencioso avala los contratos en prácticas de los Planes de Empleo en Gijón

Publicado 30/01/2019 16:26:17 CET

GIJÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha 'salvado' un nuevo proceso judicial tras sentenciar el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Gijón que no existe ningún impedimento para que los trabajadores de planes de empleo realicen funciones ordinarias en la actividad municipal.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, el Consistorio lleva ganados todos los juicios por Planes de Empleo desde 2015. Esta nueva sentencia viene a avalar las reformas emprendidas por el Gobierno municipal en los últimos cuatro años.

Las reformas principalmente consistieron en tres líneas de actuación: incluir a los beneficiarios de los Planes de Empleo en el convenio de trabajadores del Ayuntamiento; modificar los contratos de obra y servicio ajustándolos a proyectos concretos y no a una temporalidad de un año; e incrementando, hasta casi el 75 por ciento del total de contratados, el número de beneficiarios contratados en prácticas, por no haber tenido sentencias en contra.

El Gobierno local, en este sentido, ha advertido de que la estimación de la demanda judicial podría haber implicado el despido inmediato de más de 100 beneficiarios contratados en prácticas en el Ayuntamiento.

En concreto, la sentencia señala que "no existe ningún impedimento para que dichos trabajadores realicen funciones ordinarias en la actividad municipal, siempre que no suplan al personal de estructura o ejerzan funciones públicas, lo que no consta que haya ocurrido en el presente caso".

"Entendemos que limitar la actuación de los contratados a presenciar el trabajo realizado por los funcionarios, sin desarrollar ellos mismos, bajo la supervisión de aquellos, el trabajo ordinario de la unidad orgánica a la que fueron adscritos impide la adquisición de la experiencia profesional", continua el fallo judicial, que aún puede se recurrido por el sindicato Usipa.

"Entiendo que están en periodo preelectoral sindical en el Ayuntamiento (Abril 2019) y que es perfectamente lícito que un sindicato trate de obtener presencia mediática acudiendo al juzgado para derribar las acciones del Gobierno, pero creo que en este caso no es justo mezclar las legítimas aspiraciones e intereses de algunos trabajadores del Ayuntamiento, que son asuntos internos del área de personal, con una política social dirigida a parados de larga duración y a jóvenes que buscan su primer empleo",ha apuntado el director general de Empleo, Pelayo Barcia.