Juzgan a un acusado de un accidente laboral de Tineo en el que un hombre quedó tetrapléjico al hundirse un tejado

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado por un accidente laboral en Tineo, por el que un hombre se quedó tetrapléjico tras hundirse el tejado sobre el que estaba trabajando, a una altura de cuatro metros.

La vista oral está señalada para este miércoles en la plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, a las 10:00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, tras realizar un presupuesto para una reparación en un tejado de uralita en un tendejón en Brañalonga (Tineo), se desplazó sobre las diez de la mañana del 4 de octubre de 2021 a esta localidad en compañía de la víctima, a quien había contratado verbalmente ese mismo día, sin darle de alta en la Seguridad Social.

La tarea consistía en el reemplazo de unas doce uralitas de dos metros o dos metros y cincuenta centímetros de largo. Cuando llevaban unos minutos trabajando, se hundió el tejado y el hombre se precipitó desde una altura de cuatro metros aproximadamente, quedándose tetrapléjico.

Para la realización de los trabajos, el acusado carecía de todo tipo de organización preventiva, carecía de evaluación de riesgos, no había valorado la adopción de ninguna medida de seguridad, encomendó a la víctima la realización del trabajo sin proporcionarle ni exigirle la utilización cuando menos de equipos de protección individual ni por supuesto valorar la instalación de medidas de seguridad colectivas, y procedió a realizar tareas de reemplazo de uralita sin tratarse de una empresa especializada y, sin por tanto, adoptar medidas de protección.

La causa del accidente fue por tanto iniciar unos trabajos sin adoptar medidas de protección colectiva (redes, plataformas elevadoras, protección de huecos o zonas de reducida resistencia, etcétera) ni medidas de protección individual en caso de imposibilidad de las anteriores (líneas de vida y arnés).

Igualmente, estaba prevista la retirada de placas de amianto, lo que iba a exponer al trabajador a riesgos respiratorios, lo que efectivamente se produjo cuando se rompió una placa de fibrocemento, siendo preciso descontaminar el lugar del accidente.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores, en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave, a penar solo por el delito de resultado (lesiones por imprudencia grave) por absorber o consumir la totalidad del comportamiento delictivo y solicita que se condene al acusado a 2 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de administrador de empresas de construcción o para la contratación de trabajadores en la construcción durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con un total de 781.523,00 euros por las lesiones causadas y las secuelas, más los intereses legales correspondientes.