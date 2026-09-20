Laboral Ciudad de la Cultura abre gratis este domingo con visitas guiadas, teatro y talleres

Archivo - Laboral Ciudad de la Cultura. - PRINCIPADO DE ASTUIRAS - Archivo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, celebra este domingo una Jornada de Puertas Abiertas de acceso completamente gratuito que incluirá visitas guiadas a sus espacios emblemáticos, espectáculos teatrales, talleres infantiles y música en directo. De 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, los visitantes podrán acceder de forma continua cada 30 minutos al Mirador de la Torre, las Antiguas Cocinas y Lavandería, la Iglesia o la Sala de Pinturas.

Según ha informado el equipamiento cultural en nota de prensa, se realizarán visitas guiadas a diferentes espacios como la Iglesia, las Antiguas Cocinas y Lavandería, la Sala de Pinturas, la Biblioteca de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", los talleres del C.I.F.P. La Laboral y habrá subidas al Mirador de la Torre. Estos recorridos guiados, con aforos limitados, se realizarán de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, de forma continua cada 30 minutos. La Sala de Pinturas solo se visitará en horario de tarde.

En LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, que abrirá de 11.00 a 19.30 horas, el público podrá visitar las exposiciones La sociedad automática y La ciudad que somos y se realizará un recorrido guiado al centro a las 12.30 horas, para el que es necesario inscripción previa. También se podrán conocer las instalaciones de RTPA a las 11.00, 12:30 y 16.00 horas, una actividad para las que ya se han completado las plazas.

JUEGOS TRADICIONALES

Durante la jornada habrá juegos tradicionales y antiguos con la Cía. Vuelta y Media en la Plaza de la Laboral 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, Misterios de la Laboral en La Carpa de Francis a las 12.00, 13.00, 16.00 y 17.00 horas, el show Wanted: se busca mag@ de Mago Martín en el Paraninfo a las 12.30 horas y se mostrará el montaje de un espectáculo a las 12.30 y 13.30 horas.

A esto se suma la sesión vermú musical con Trivagos en el Patioh! de 13.30 a 15.30 horas y la obra Esto es un poema de Violeta y Péndula, en colaboración con Camino Escena Norte, en el Teatro a las 18.00 horas.

La programación incluye talleres como el Punto de creación express (reutilización creativa) con Lon&Boc de 11.00 a 13.00 horas; Una cúpula elíptica con Blinca a las 12.00 horas; Veo-veo ¿qué ves? con Ana Capilla a las 16.30 horas; y Crea tu amuleto en madera con Ariana Tijerín Valdés a las 17.00, 17.30, 18.00 y 18.30 horas.

Durante toda la jornada estará abierto el Café de la Laboral, con un menú especial, y el Patioh! donde estará instalado un mercadillo de diseño, artesanía, moda y decoración, y el público familiar podrá solicitar en la Recepción de la Laboral el mapa y pegatinas de Marco Topo para conocer el espacio desde su teléfono móvil.