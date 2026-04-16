Lanero (UGT) respalda las acciones legales del Principado contra la decisión "injusta" de Transportes sobre el Huerna

Archivo - El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias, a través de su secretario general, Javier Fernández Lanero, ha manifestado este jueves su "total apoyo" al Gobierno del Principado de Asturias en las acciones legales que ahora va a emprender en relación con el peaje del Huerna (AP-66). "La decisión del Ministerio es injusta y continúa en esa posición de faltar el respeto a los asturianos", ha asegurado.

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, avanzó ayer que el Principado planteará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la prórroga de 50 años aprobada en el año 2000 para el peaje, después de que el Ministerio de Transportes desestimase la nulidad planteada por el Gobierno asturiano.

"Hay que ser muy necio para pretender que los asturianos sigamos pagando por un servicio de autopista que según la Comisión Europea es manifiestamente ilegal, y por un servicio de autopista que además no tenemos porque no existe tal autopista, ya que está continuamente en obras y continuamente hay que hacer casi todo el trayecto en un solo carril", ha afirmado Fernández Lanero.