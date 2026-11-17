Pintadas de simbología nazi en un mural de Langreo. - AYUNTAMIENTO DE LANGREO

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha condenado este martes la aparición de pintadas de simbología nazi en el mural 'Cargando', del artista Goyo Rodríguez, situado en el muro exterior del campo de fútbol de Ganzábal. El Gobierno local considera "especialmente grave" este ataque contra una intervención artística que contribuyó a "recuperar y dignificar un espacio público" y que ahora tendrá que ser reparada con recursos municipales.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, esta pieza se pintó en diciembre de 2021, siendo una de las seis intervenciones artísticas promovidas por el Ayuntamiento dentro de un proyecto destinado a mejorar la imagen urbana, recuperar espacios degradados, dar visibilidad a artistas y creadores y transmitir mensajes relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

'Cargando' fue la obra artística de mayor presupuesto de aquella convocatoria, con una inversión de 7.000 euros. A través de este trabajo, Goyo Rodríguez quiso representar "la actualidad, el drama social y el pesimismo al que nos hemos acostumbrado como sociedad, creando imágenes que permaneciesen en la memoria de quienes las contemplan", explica el Ayuntamiento.

El Gobierno local lamenta que actuaciones de este tipo "deterioren espacios que se han recuperado para el disfrute de toda la ciudadanía". Además del daño a la obra y a su significado, explican, estos comportamientos obligan a dedicar dinero público a reparar desperfectos que podrían haberse evitado. "Es inadmisible que se dañe el patrimonio público con actos vandálicos más aún, cuando esto ocurre reflejando simbología nazi que atenta contra nuestros valores democráticos como sociedad", han aseverado.