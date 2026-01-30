Langreo espera que Escribano Mechanical & Engineering se instale en el municipio

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha emitido este viernes un comunicado en el que considera "una oportunidad para recuperar el sector industrial" en Langreo la posibilidad de que Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) instale una fábrica en el municipio.

Desde el consistorio, han dicho que esperan y desean que se pueda alcanzar un acuerdo con Duro Felguera para adquirir el Taller de Barros, un espacio industrial que se encuentra infrautilizado desde hace muchos años y que reúne "óptimas condiciones" para que se pueda desarrollar el proyecto industrial de Escribano Mechanical &a Engineering (EM&E).

"El Ayuntamiento de Langreo se pone a disposición del proyecto y agilizará la tramitación de las autorizaciones que fuesen necesarias", indican desde el consistorio asturiano.