Langreo exige explicaciones al Principado por la "falta de información" sobre las obras del puente de Sama

Archivo - Corredor del Nalón. As-117. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha mostrado este miércoles su preocupación por la falta de información por parte del Gobierno del Principado de Asturias sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en el puente atirantado de Sama, en el corredor del Nalón (AS-117).

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que ya ha solicitado formalmente, por escrito, a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias información detallada sobre el plan de actuación previsto para esta infraestructura, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta ni documentación alguna al respecto.

"A día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin disponer de información oficial que permita conocer de primera mano el plan de actuaciones previsto en el puente de Sama, los cronogramas establecidos para su ejecución y el alcance de cada una de las intervenciones. Esta falta de información dificulta que podamos realizar una valoración adecuada de los trabajos que se están llevando a cabo", han explicado.

Desde el Gobierno Local se considera imprescindible que el Principado facilite la información relativa a unas obras que afectan a una infraestructura de especial relevancia para Langreo y para la comarca. Por ello, han insistido en la necesidad de mantener una comunicación "fluida y transparente" entre ambas administraciones, así como garantizar que el Ayuntamiento pueda conocer con detalle las actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio.