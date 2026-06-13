Langreo inicia este lunes el proceso participativo sobre las alternativas urbanísticas de El Puente

El Ayuntamiento de Langreo impulsa un proceso participativo para abordar las alternativas de desarrollo urbanístico del entorno de El Puente - LANGREO

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo inicia este lunes, 15 de junio, el proceso de diálogo y participación ciudadana sobre las alternativas urbanísticas para el barrio de El Puente con una mesa redonda que se celebrará a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de La Felguera.

Según ha informado el Consistorio, la sesión abrirá una nueva fase participativa puesta en marcha tras la suspensión del convenio urbanístico previsto para la zona y servirá para explicar los antecedentes de la actuación, el marco general del proceso y las distintas alternativas urbanísticas planteadas.

En el encuentro participarán el profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo Ícaro Obeso, la profesora de Derecho Administrativo Mónica Álvarez y el ingeniero de Caminos y exconsejero de Fomento Juan José Tielve, en una mesa moderada por el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García.

El calendario continuará durante las próximas semanas con reuniones específicas dirigidas a propietarios afectados, vecinos, representantes políticos, sindicatos y colectivos sociales para analizar las distintas opciones sobre el futuro del ámbito urbanístico.

El Ayuntamiento ha habilitado además un espacio específico en la web municipal con la documentación relacionada con el desarrollo urbanístico de El Puente para facilitar el acceso a la información y la participación de la ciudadanía.

Entre las alternativas que se abordarán figura el convenio urbanístico suspendido, que contemplaba la construcción de 110 viviendas públicas de alquiler asequible, así como otras posibles modificaciones de la ordenación para reducir afecciones y mantener el objetivo de impulsar vivienda asequible en la zona.