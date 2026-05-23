Langreo insta a Iberdrola a iniciar "de inmediato" la renaturalización de El Reguerón tras sentencia del Supremo

Archivo - La central térmica de Lada, en el concejo de Langreo, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha instado a Iberdrola a comenzar "de inmediato" la renaturalización de la escombrera de El Reguerón, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que inadmite el recurso presentado por la compañía eléctrica en relación al vertedero de cenizas.

A través de una nota de prensa, el Gobierno local ha considerado que "ha llegado el momento de actuar" y de empezar a retirar los residuos acumulados en la zona para poner fin a una situación que, según advierten, "en un futuro podría suponer una auténtica vergüenza medioambiental".

En este sentido, el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, ha asegurado que "el tiempo de los recursos y las excusas para alargar esta situación se está terminando". "Ahora toca empezar a sacar las cenizas y recuperar ambientalmente ese espacio", ha aseverado el regidor.

Desde el Gobierno municipal han insistido en que los trabajos de retirada deberán realizarse "con todas las garantías de seguridad" para la ciudadanía, especialmente después de que los vecinos de la zona hayan alertado en los últimos días de movimientos de camiones de gran tonelaje vinculados al entorno del vertedero.

"La ciudadanía está cansada de soportar una herencia ambiental que durante años hemos normalizado porque nos daba de comer. Pero es que ahora ni siquiera eso: el trabajo queda en otros sitios y la basura llega aquí", ha apostillado el alcalde.

El primer edil ha criticado que Iberdrola, "en pleno proceso de desmantelamiento", vendiese "in extremis" la escombrera asociada a su actividad industrial a un tercero que, posteriormente, obtuvo una autorización ambiental integrada para utilizar el terreno como vertedero.

El alcalde ha recordado que el cierre de la térmica de Lada "llevaba aparejado el compromiso de renaturalizar ese espacio" y ha zanjado que dicha autorización ambiental "ha sido revocada por el TSJA e inadmitida a trámite por el Tribunal Supremo".