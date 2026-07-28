Langreo lleva Talleres del Conde a la Feria de Muestras de Gijón

El Ayuntamiento de Langreo dedica a Talleres del Conde su pabellón en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', entre los días 1 y 16 de este próximo mes de agosto. - AYUNTAMIENTO DE LANGREO

GIJÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha presentado este martes, en el salón de plenos de la Casa Consistorial, el pabellón con el que el concejo participará en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', entre los días 1 y 16 de este próximo mes de agosto.

Bajo el lema 'Talleres del Conde. Ye tuyo, ye nuestro' la propuesta convierte el espacio expositivo de Langreo en una invitación a descubrir uno de los proyectos de recuperación patrimonial más relevantes desarrollados en el municipio en los últimos años, según una nota de prensa del Consistorio langreano.

En la presentación, asimismo, han participado la técnica municipal de Turismo, Aida Antuña; la concejala de Juventud y Hacienda, Marina Casero, y la concejala de Turismo, Angelita Cueva, quienes han desvelado que el pabellón mostrará una exposición para dar a conocer la transformación de este histórico enclave industrial en una Fábrica Cultural abierta a la ciudadanía.

El objetivo es proyectarse como un espacio de referencia para la celebración de actividades culturales, sociales, empresariales y promocionales, impulsadas desde las administraciones públicas y también desde la iniciativa privada.

En este sentido, contará con una línea del tiempo dedicada a la historia de Talleres del Conde, imágenes históricas del complejo, vídeos promocionales y paneles divulgativos que reivindican la cultura como una de las señas de identidad del concejo.

Además, incluirá un photocall y una muestra fotográfica con motivo del 35 aniversario del CAI de Pando. El eje central de la exposición será la recuperación de Talleres del Conde y la devolución del espacio a los vecinos y vecinas tras su "reconversión" en Fábrica Cultural.

Los visitantes podrán conocer la evolución del inmueble, su importancia en la historia industrial del municipio y el proceso de rehabilitación que ha permitido devolver este espacio a la ciudadanía como un nuevo lugar para la creación, la innovación y la actividad cultural.

Durante la presentación, Casero ha resaltado que "queremos que Fidma sea una ventana para mostrar todo el potencial de Talleres del Conde".

"No solo queremos enseñar un edificio recuperado, sino dar a conocer un espacio vivo, preparado para acoger iniciativas que contribuyan a dinamizar Langreo", ha apuntado.

Al tiempo, ha incidido en que es un equipamiento al servicio del concejo y también una oportunidad para que empresas, asociaciones y entidades privadas encuentren aquí un lugar donde desarrollar sus proyectos.

Por su parte, Cueva ha puesto en valor que "la presencia de Langreo en Fidma es una oportunidad única para proyectar la imagen del concejo ante miles de visitantes".

"Nuestro pabellón vuelve a combinar patrimonio, cultura, turismo, deporte y gastronomía para mostrar un municipio dinámico, orgulloso de su historia y con la mirada puesta en el futuro", ha agregado.

Asimismo, el domingo 2 de agosto, coincidiendo con el Día de Langreo, se celebrará una jornada en la Feria que volverá a reunir a vecinos, asociaciones y representantes institucionales en torno a la promoción de Langreo.

La programación comenzará con la recepción de autoridades y participantes, que accederán al recinto ferial acompañados por la Banda de Gaites de Llangréu, el Grupo Folclórico Los Asturianos de Riañu y las mascotas Samu y Samina.

A continuación, se celebrará el acto institucional en el salón de actos del pabellón central de la feria, tras el cual tendrá lugar la inauguración oficial del pabellón de Langreo. A su término, los asistentes podrán disfrutar de un escanciado de sidra natural y del tradicional reparto del bollu preñáu.

La programación de la tarde arrancará con la actuación del Grupo Folclórico Los Asturianos de Riañu y una sesión fotográfica con Samu y Samina, para concluir con el concierto de Silvia Riera, que pondrá el broche musical en la tarde.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las asociaciones del concejo 15 autocares para facilitar su desplazamiento al recinto ferial y favorecer la participación vecinal en una de las principales citas promocionales del verano asturiano.

Además, la Oficina de Turismo de Langreo distribuirá 400 invitaciones para acceder gratuitamente al recinto ferial durante la mañana del 2 de agosto, entre las 11.00 y las 13.00 horas.

Más allá del Día de Langreo, el pabellón mantendrá una intensa actividad durante toda la feria con propuestas que pondrán en valor el patrimonio, la cultura, el deporte, el emprendimiento y el tejido asociativo del municipio.

La programación arrancará este próximo sábado con una sesión vermú amenizada con música en directo y un cortador de jamón, una cita que volverá a repetirse el sábado 15.

Asimismo, el lunes, día 3, Jorge Vallina, del Ecomuseo Minero Valle de Samuño, ofrecerá la charla 'Un viaje por la memoria industrial y minera de Langreo', mientras que el martes 4 el protagonismo será para el deporte con la presentación del Trail Valle de Samuño y del Trail Minero de Langreo.

El miércoles 5 se celebrará la jornada de emprendimiento femenino con motivo del 'XX aniversario del programa Emprendedora de Langreo', mientras que, un día después, los visitantes podrán participar en el juego divulgativo 'Acierta y Gana', dedicado al Museo de la Siderurgia de Asturias.

Ya el viernes 7, se hará la presentación del Eclipse Solar Total en Langreo a cargo de la Asociación Aeronáutica y Espacio. El pabellón también acogerá una presentación y exposición de publicaciones de la Asociación Literaria Tinta Astur, prevista para el sábado 8 en dos sesiones; y una charla con exhibición de moto trial a cargo de Rodrigo Marchal el domingo 9.

La segunda semana comenzará con la presentación de los actos del 35.º aniversario del CAI de Pando. El martes 11 será el turno de los clubes deportivos langreanos, que darán a conocer su actividad y sus equipamientos.

El miércoles 12 no habrá programación para preparar las actividades relacionadas con el eclipse solar, retomándose la actividad el jueves 13 con la visita institucional del Ayuntamiento a Fidma y una nueva edición del juego 'Acierta y Gana', dedicada al Ecomuseo Minero Valle de Samuño.

La programación concluirá con la presentación de la Cofradía Gastronómica 'Su Excelencia La Fabada' el viernes 14, y, el domingo 16 de agosto, con la presentación del Rally 10 Ciudad de Langreo por parte de La Felguera Motor Club, poniendo el broche final a la presencia del concejo en la 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.