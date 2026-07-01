Langreo pide al Principado más medidas para aliviar el tráfico por las obras del puente atirantado

Puente atirantado del Corredor del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo reclamará este jueves al Principado un refuerzo de las medidas de regulación del tráfico en Sama al considerar insuficiente el dispositivo puesto en marcha tras el corte del puente atirantado del corredor del Nalón, que está provocando retenciones y dificultades de circulación.

El alcalde, Roberto Marcos García Rodríguez, trasladará esta petición al director general de Infraestructuras, Guzmán Castro Amigo, en una reunión solicitada por el Gobierno local y que se celebrará mañana en la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

El Ejecutivo municipal sostiene que las medidas adoptadas hasta el momento "están resultando insuficientes" para dar respuesta a la situación generada por las obras y quiere plantear alternativas que permitan aliviar la circulación, después de comprobar las retenciones registradas en los accesos y vías del entorno de Sama.

Además de las afecciones al tráfico, el Ayuntamiento propondrá aprovechar los trabajos en el puente para actuar sobre el sistema de recogida y conducción de aguas mediante la instalación de bajantes. Según explica, se trata de una deficiencia existente desde la entrada en servicio de la infraestructura, que provoca que el agua se vierta sobre el aparcamiento de la glorieta de Mieres, la zona de Los Llerones y otros puntos próximos, con las consiguientes molestias y situaciones de riesgo para peatones y conductores.

El Gobierno local trasladará también al Principado la preocupación expresada por vecinos ante la falta de información sobre la duración prevista de las obras y las actuaciones que se están ejecutando en una infraestructura para la que se anunciaron intervenciones de carácter urgente.