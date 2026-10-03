Lara Martínez ganas las primarias del PSOE de Gijón y será la candidata a la Alcaldía

Lara Martínez votando este sábado en las primarias del PSOE de Gijón. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lara Martínez ha ganado la segunda vuelta de la votación del proceso de primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón tras obtener un total de 459 votos frente a los 253 respaldos conseguidos por el otro candidato, Ramón Tuero. De este modo, se convierte en la candidata socialista a la Alcaldía de Gijón.

Según ha informado el Comité Organizador de Primarias, la jornada de votación ha concluido este sábado a las 20.00 horas con un total de 724 votos emitidos. Estos resultados se remitirán a la Comisión Autonómica de Ética de la Federación Socialista Asturiana para su posterior validación.

Tras conocerse el recuento, el Comité Organizador de Primarias ha agradecido a la militancia la alta participación registrada durante todo el proceso, destacando que "demuestra su compromiso con los valores del partido y refuerza la democracia interna".