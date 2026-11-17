La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, durante el mitin celebrado este martes en el Ateneo de Turón, en el que también han participado Ana Isabel García Cachero y Jorge Expósito. - PSOE

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha anunciado que la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) adoptará las medidas legales que considere necesarias para defenderse de las acusaciones sobre un supuesto uso de vehículos de Correos para colocar propaganda electoral.

Lastra ha calificado de falsas estas informaciones durante un mitin celebrado este martes en el Ateneo de Turón, en el que también han intervenido la diputada socialista en la Junta General Ana Isabel García Cachero y el candidato al Congreso y portavoz municipal del PSOE en Mieres, Jorge Expósito.

Lastra ha explicado que las acusaciones se apoyan en una fotografía de una furgoneta de Correos estacionada mientras varios militantes socialistas colocaban banderolas para el inicio de la campaña. "Es falso", ha afirmado la dirigente socialista, que ha acusado a sus adversarios de utilizar lo público con intereses partidistas y ha pedido a los medios de comunicación que contrasten las informaciones antes de publicarlas.

SUBIDA DEL SMI Y OTRAS MEJORAS SOCIALES

Durante su intervención, la candidata ha defendido las políticas del Gobierno central en materia laboral y ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional y la mejora de las condiciones de los empleados públicos. También ha reivindicado los datos de empleo, con 22 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España y 400.000 en Asturias, que ha relacionado con la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios.

En materia de pensiones, ha advertido de que los derechos de los jubilados y la revalorización de las prestaciones estarían en riesgo con un eventual Gobierno de derechas. Lastra ha acusado al PP de querer avanzar hacia un sistema de capitalización y ha contrapuesto esa posibilidad con la defensa del sistema público de pensiones que atribuye al PSOE.

La vivienda ha sido otro de los asuntos abordados en el mitin. Lastra ha defendido la necesidad de ampliar la mayoría parlamentaria para sacar adelante nuevas medidas frente a los problemas de acceso y ha citado como ejemplo las 36 viviendas públicas previstas en La Salle, en Mieres.

La dirigente socialista también ha centrado parte de su discurso en la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia machista y la protección del Estado del bienestar. Además, ha alertado sobre el machismo en los entornos digitales y ha defendido los derechos de las personas migrantes frente a los discursos de la derecha.

LLAMAMIENTO AL VOTO PARA LOGRAR EL TERCER ESCAÑO

Lastra ha pedido a los votantes de otras formaciones de izquierda que apoyen al PSOE en las elecciones del 29 de noviembre para evitar que la derecha obtenga representación y facilitar que los socialistas logren su tercer diputado por Asturias.

Para justificar esta petición, ha recordado que en las anteriores elecciones generales la izquierda sumó más votos que la derecha en la comunidad, pero el PSOE no consiguió ese tercer escaño, mientras que a la candidatura de Sumar le sobraron votos para obtener el suyo.

"Esta vez no puede pasar", ha afirmado Lastra, que ha defendido que el voto al PSOE es el único que puede frenar a la derecha y ha animado a los asistentes a movilizar a su entorno para que acuda a votar. En concreto, les ha pedido que convenzan al menos a cuatro personas de aquí al 29 de noviembre.