Lastra asegura que la Policía ya investiga la agresión de San Mateo y reivindica su apoyo a las víctimas

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra a su llegada al acto de inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha condenado este lunes la agresión sufrida el pasado viernes en Oviedo por dos jóvenes durante las fiestas de San Mateo y ha asegurado que la Policía Nacional trabaja para identificar y poner "cuanto antes" a los autores ante la justicia.

A su llegada al acto de inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres, Lastra ha explicado que el Cuerpo Nacional de Policía comenzó a investigar los hechos desde la madrugada del viernes y ha señalado que la investigación corre a cargo de la Brigada de Información. Según ha indicado, la agresión fue cometida por entre cuatro y ocho hombres, "varones jóvenes mayores de edad", y ha calificado los hechos de "brutal agresión" y de "agresión ideológica".

"Lo único que cabe es, primero, una condena de la misma, segundo, la solidaridad con los dos jóvenes que fueron agredidas y tercero, el compromiso de poner cuanto antes a estos salvajes ante la justicia", ha señalado Lastra durante su visita a Mieres.

Preguntada por las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha afirmado: "Entre las víctimas y los agresores, esta delegada del Gobierno siempre con las víctimas".