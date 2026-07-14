Lastra destaca el aumento de la presencia femenina en la Policía Nacional en Asturias

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, preside el acto de presentación de los 31 policías alumnos de la XLI Promoción de la Escala Básica que inician su Módulo de Formación Práctica en la comunidad. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Ha presidido el acto de presentación de los 31 policías alumnos de la XLI Promoción de la Escala Básica en prácticas OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha presidido este martes el acto de presentación de los 31 policías alumnos de la XLI Promoción de la Escala Básica que inician su Módulo de Formación Práctica en la comunidad. Durante su intervención, Lastra ha destacado positivamente que diez de los nuevos integrantes son mujeres, lo que representa un 32% del total y consolida la tendencia de crecimiento de la presencia femenina en la Policía Nacional del Principado. "Es un paso más hacia una institución cada vez más representativa de la sociedad a la que sirve", ha manifestado.

Los 31 alumnos, que han superado un exigente proceso selectivo y un periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía, serán destinados a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo y a las comisarías de Gijón y de Avilés.

En estas dependencias iniciarán un periodo de prácticas de once meses en contacto directo con la realidad del trabajo policial. La delegada ha subrayado asimismo que 18 de los alumnos son asturianos, lo que a su juicio demuestra "el arraigo de la vocación policial en esta tierra", al tiempo que ha dado la bienvenida a quienes proceden de otras comunidades autónomas.

Lastra ha recordado que Asturias es una comunidad segura "en gran medida al trabajo constante y comprometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", un esfuerzo que ahora se refuerza con estas incorporaciones. En este sentido, ha agradecido la labor de los mandos y agentes que asumirán la tutorización de los alumnos.

Finalmente, se ha dirigido a los nuevos policías para pedirles que luzcan "con orgullo el uniforme" y que ejerzan su labor con "humildad y generosidad", recordando que los ciudadanos acuden a ellos en momentos difíciles y necesitan encontrar "no solamente un uniforme, sino a una persona que entienda por lo que está pasando".

OVIEDO, GIJÓN Y AVILÉS

Los 31 alumnos realizarán sus prácticas durante once meses. De ellos, 16 estarán destinados en la Jefatura Superior de Policía en Oviedo, 11 en la Comisaría Local de Gijón y 4 en la de Avilés, donde se integrarán en distintas unidades bajo la supervisión de policías tutores.

Los agentes en formación han superado el proceso selectivo convocado por la Dirección General de la Policía, así como el curso académico de diez meses en la Escuela Nacional de Policía.

Del total, 10 son mujeres y 21 hombres, lo que supone que las mujeres representan el 32 por ciento de los efectivos destinados a Asturias. Además, 18 son naturales del Principado y 13 proceden de otras comunidades autónomas, con edades comprendidas entre los 21 y los 36 años.

Durante el periodo de prácticas, los alumnos serán evaluados en aspectos como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la capacidad de decisión, el trabajo en equipo y el compromiso con el servicio público, completando así la última fase de su formación antes de incorporarse de forma definitiva a la Policía Nacional.