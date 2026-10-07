Lastra dice que la dicotomía que se plantea es "muy sencilla" y pasa por "elegir que España avance o retroceda"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, antes de participar en el acto de homenaje y develación de la placa 'Mina La Camocha Lugar de Memoria Democrática'. - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se ha referido este miércoles al adelante electoral para el 29 de noviembre y ha asegurado que la "dicotomía" que se presenta es "muy sencilla" y hay que elegir entre "que España avance o retroceda". Ha dicho además que en las listas, "como siempre irán los mejores".

Ha dicho Lastra que en estas elecciones hay que elegir entre quienes creen que la gente tiene derecho a tener una vivienda, un techo bajo el que vivir, o aquellos que están con los especuladores; entre aquellos que defienden el sistema público de pensiones o los otros que quieren acabar con el sistema público de pensiones, como ya han dicho.

"Hay que elegir entre los que creemos que los trabajadores tienen derecho a la salud y aquellos que lo que quieren es que los trabajadores enfermos tengan la obligación de ir a trabajar. Yo creo que lo que tienen que elegir los asturianos y los españoles en este caso es una decisión trascendental, pero al menos bajo mi punto de vista sencilla, que no es otra cosa más que España avance o retroceda", ha dicho Lastra.

La socialista Adriana Lastra ha hecho suyas las palabras del presidente del Gobierno y ha indicado que "este gobierno no tira la toalla y no deja tirada a la gente".

Además ha manifestado que Pedro Sánchez ha acertado una vez más convocando las elecciones. "No podíamos gobernar con un parlamento, con una mayoría que bloqueaba las leyes o los reales decretos en este caso que favorecían la vida de la gente. Nosotros estamos siempre preparados, siempre dispuestos y siempre con ánimo de victoria", ha añadido Lastra.

Preguntada por la elaboración de las listas ha incidido en que "en las listas van a ir, como siempre, los mejores".