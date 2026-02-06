Lastra dice que la diferencia entre PSOE y PP es que los socialistas no encubren a los acosadores y los populares sí

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha manifestado este viernes que la diferencia entre el PSOE y el PP es que los socialistas "no encubren a los acosadores y el PP sí". "Nosotros perseguimos el acoso sexual y lo que hacemos es apoyar a las víctimas, el Partido Popular pasó con el caso Nevenka y pasa ahora con el de esta concejala del PP de Mostoles, lo que hace es defender al agresor y al final abandonar a su suerte a la víctima y eso es algo que en el siglo XXI no nos podemos permitir". dijo.

Lastra se manifestaba así ante los medios al ser preguntada por el caso de la ex concejala de Móstoles (Madrid) de la que este mismo viernes se ha sabido que presentará la próxima semana una denuncia ante los juzgados por un presunto caso de acoso sexual por parte del alcalde de este municipio, Manuel Bautista, y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

Ha querido dejar claro la Delegada del Gobierno que cuando se habla de acoso sexual "tenemos que hablar lo primero de las víctimas, que son la parte más vulnerable y más débil de todas las historias y las que más apoyo necesitan". "Así que todo el apoyo a esta víctima de acoso sexual y a todas las que pueda haber", dijo.

Ha lamentado Adriana Lastra que desde que se tuvo conocimiento de este caso, las últimas 24 horas lo que se ha visto es "cómo su propio partido la humilla y la denosta, cómo la llaman mentirosa, el propio Alfonso Serrano, cómo intentan desvirtuar lo que ahora ya sabemos que sí que pasó, porque ahora ya hay pruebas fehacientes de los escritos de esta mujer denunciando el acoso sexual".

En ese sentido ha criticado tanto al PP de Madrid, por encubrir a un presunto acosador", como al PP nacional y su presidente Núñez Feijóo que, en vez de pedirle explicaciones a Isabel Díaz Ayuso, a Alfonso Serrano, y "al guarro" del alcalde de Mostoles, "en palabras que usa el propio Feijóo", lo que hizo fue decirle a la víctima que acuda a la justicia.

"Pero es que esta mujer denunció, es que lo hizo en los canales internos del PP, es que lo hizo además no de manera anónima, lo hizo con su nombre y apellidos, advirtió de lo que estaba sucediendo, es que pidió ayuda, y el Partido Popular lo que decidió fue encubrir a un acosador sexual, permítanme que ponga lo de supuesto", dijo Lastra.

Ha insistido la Delegada del Gobierno en que, en todo caso, lo que hay es que trasladar todo el apoyo a la víctima y exigir la dimisión del alcalde de Móstoles.

Además ha recordado al PP que hace unos meses les dijo que los acosos sexuales, que la violencia sexual es algo que existe "en la sociedad, en los medios de comunicación, en la política, en el deporte y existe al final en cualquier parte de la sociedad" y ha lamentado que desde el PP intenten hacer fue un juicio sumarísimo al PSOE cuando lo que hace el PSOE es que cuando "tiene conocimiento de una denuncia por acoso sexual o por agresión, esa persona es automáticamente apartada del partido".