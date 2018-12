Lastra dice que las propuestas del Plan de Lagos no buscan enfrentamientos

Publicado 27/12/2018 13:36:39 CET

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fernandop lastra, ha indicado este jueves que "el debate y la discusión sobre las propuestas para el Plan de transporte a los Lagos está abierto y ahora todas las partes tendrán que escucharse".

El plan de transporte público a los Lagos previsto para 2019 se paralizó después de que el Ayuntamiento de Cangas de Onís protestara por no haber participado en el proyecto pese a que discurre íntegramente por su concejo.

Preguntado Lastra por si existe ya una fecha para reunirse con el regidor de Cangas de Onís, el consejero ha indicado que "no hay fecha prevista, ni se trata solo de una discusión con el alcalde de Cangas de Onís, sino que se trata de actuaciones que afectan al conjunto del Parque.

"La decisión es no tomar una decisión hasta que no tengamos una propuesta aceptable. Lamento que estas medidas no tengan la aceptación que deberían y se haya dado una respuesta de ese tenor. No venimos a causar problema o discusión, venimos a lo contrario", ha dicho el consejero.