Lastra ensalza la vocación de servicio y la modernización de la Guardia Civil en el 182 aniversario de su fundación

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, interviene en los actos conmemorativos del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. En el acuartelamiento del Rubín en Oviedo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado este miércoles el "honor" que supone participar de nuevo en el acto conmemorativo del aniversario de la fundación de la Guardia Civil, a la que ha definido como "una de las instituciones más respetadas, queridas y reconocibles de nuestro país" y "profundamente vinculada a la historia y a la vida cotidiana de Asturias".

Durante su intervención en el acuartelamiento del Rubín, en Oviedo, Lastra ha recordado que este miércoles se celebran 182 años "de servicio a España, de entrega, de disciplina, de sacrificio y de vocación pública", y ha subrayado que desde su creación en 1844 la Guardia Civil "ha estado presente en la vida de generaciones enteras de españoles y españolas" con una idea central: "estar al lado de la ciudadanía cuando más se necesita".

La delegada ha puesto en valor el papel del cuerpo en una comunidad "de montañas, de carreteras difíciles, de pequeños pueblos dispersos y de profunda vida rural", donde "allí donde a veces termina el mapa empieza muchas veces la labor de la Guardia Civil". En este sentido, ha apuntado que su presencia constante aporta seguridad, pero también "cohesión territorial" y sostiene la vida en los pueblos, combatiendo la soledad y protegiendo a los más vulnerables.

Lastra ha remarcado la capacidad de adaptación de la Guardia Civil ante desafíos cada vez más complejos, citando su papel en la lucha contra los incendios forestales en Asturias, "trabajando codo con codo con otros servicios públicos para proteger vidas, viviendas y patrimonio natural". Ha aludido asimismo a la labor preventiva y educativa a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, frente a riesgos como el acoso, las adicciones digitales o los peligros de internet.

También ha destacado iniciativas como el Plan Mayor Seguridad, que, ha dicho, reflejan "una forma de entender la seguridad desde la humanidad y la cercanía", y ha incidido en que la Guardia Civil "no solo actúa cuando ocurre un delito, muchas veces evita que ocurra". En relación con las nuevas amenazas, ha citado la cibercriminalidad, las estafas digitales y las nuevas formas de delincuencia organizada, ante las que el cuerpo "ha sabido responder con profesionalidad, especialización y una voluntad permanente de mejora".

La delegada ha puesto de relieve que, gracias al trabajo conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, "Asturias continúa siendo una de las comunidades con menores tasas de criminalidad de España", algo que "no sucede por casualidad", sino que obedece a "muchas horas de servicio, muchas renuncias personales y un compromiso diario que pocas veces se ve, pero que siempre está".

En el acto, Lastra ha trasladado un reconocimiento especial a los condecorados, cuyas distinciones "representan el mérito y el esfuerzo individual, pero también el prestigio colectivo de todo el cuerpo", y ha extendido su agradecimiento a quienes pasan a la reserva o al retiro, tras "años de dedicación silenciosa, noches de guardia, llamadas inesperadas y servicio a los demás".

Asimismo, ha tenido un recuerdo "emocionado" para quienes dieron su vida en acto de servicio, "especialmente Germán y Jerónimo, los guardias civiles fallecidos el pasado viernes" en la costa de Huelva, cuyo sacrificio forma parte "de la memoria y del honor de la Guardia Civil y de todo nuestro país".

Lastra ha definido a la Guardia Civil como "una institución moderna, preparada y cercana, imprescindible para garantizar la convivencia democrática, la seguridad y los derechos y libertades de la ciudadanía", y ha trasladado en nombre del Gobierno "reconocimiento, respeto y apoyo" al cuerpo. "Gracias por vuestra entrega, gracias por vuestra vocación de servicio, gracias por estar siempre donde más se os necesita", ha concluido.