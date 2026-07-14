Lastra evita pronunciarse sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez y manda "todo su cariño y afecto" a su familia

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, con el alcalde de Corvera, Iván Fernández. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha evitado valorar la condena impuesta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, pero sí ha trasladado todo su "cariño y afecto" a la familia Sánchez Pérez-Castejón porque "lo que están viviendo en los últimos tiempos, tanto el hermano del presidente como la mujer del presidente, no es normal en este país".

En unas declaraciones a los periodistas durante una visita en Corvera, Lastra ha indicado que ha conocido la noticia "justo cuando empezaba" la atención a los medios y que, por lo tanto, no resulta posible realizar una valoración sin haber leído previamente la sentencia. En este sentido, se ha remitido a las futuras declaraciones de los portavoces oficiales del Gobierno y del PSOE, las cuales ha manifestado que "respeta" y "respalda".

Respecto al hallazgo de joyas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Lastra ha precisado que "no es un tema que competa al Gobierno de España", sino que atañe de manera exclusiva al propio Zapatero.

Asimismo, ha recordado que el expresidente ya manifestó en su momento que respondería y ofrecería las explicaciones oportunas en sede judicial, que es "lo que tendrá que hacer".

Frente a estas cuestiones, la delegada ha asegurado que lo que realmente le "quita el sueño" es que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pretenda impulsar una "reforma laboral salvaje que reste derechos a los trabajadores" si llega al Gobierno.

A este respecto, Lastra ha criticado que Feijóo relacionara recientemente el absentismo laboral con las incapacidades temporales, los permisos de paternidad y maternidad, o las licencias para el cuidado de familiares enfermos y por defunción.

Según ha denunciado, la derecha busca "recortar derechos", en coherencia con su voto en contra sistemático a medidas como la subida del salario mínimo interprofesional.