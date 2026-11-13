Lastra llama a movilizarse el 25N y después en las urnas para defender los derechos de las mujeres

La candidata del PSOE por Asturias al Congreso, Adriana Lastra. - PSOE

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, ha llamado a movilizarse el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para defender las políticas contra la violencia machista y ha reclamado trasladar esa movilización a las urnas en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Lastra ha dedicado la jornada de este viernes a la lucha contra la violencia de género después del asesinato de Covadonga Patricia, cuyo crimen llevó al PSOE a suspender el inicio de campaña previsto para este jueves. "El machismo mata", ha afirmado la candidata, que ha señalado que en los últimos dos años han sido asesinadas cuatro mujeres en Asturias víctimas de la violencia machista.

La candidata socialista ha llamado a "todos los progresistas" y a las mujeres asturianas a participar en una gran movilización el próximo 25 de noviembre para defender la legislación contra la violencia de género y las normas que, según ha destacado, protegen a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.

Lastra ha advertido de que existe "una derecha ultra" que pretende derogar las leyes que califica de "ideológicas" o de género y que, a su juicio, son las que garantizan recursos, financiación y protección a las mujeres víctimas de violencia.

Además, ha defendido la necesidad de seguir avanzando ante los nuevos retos, entre ellos la violencia digital que sufren especialmente las mujeres más jóvenes.

La candidata socialista ha alertado también de los planteamientos de la derecha para modificar derechos como los vinculados al aborto y ha asegurado que en las elecciones del 29 de noviembre está en juego "una involución total en los derechos y libertades de todas".

Por ello, Lastra ha reclamado una doble movilización, primero en las calles el 25 de noviembre y después en las urnas el 29 de noviembre, para lograr una mayoría en el Congreso que respalde "los derechos y libertades que tanto nos ha costado conquistar" y permita seguir avanzando en la protección de las mujeres.

BARBÓN EN LLANES

Por su parte, en Llanes, el secretario general de la FSA-PSOE y preseindet del Principado, Adrián Barbón, ha llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y ha defendido que las elecciones generales "van sobre lo material", en referencia a cuestiones como las pensiones, el salario mínimo o el acceso a la vivienda.

Barbón, que ha participado en un acto de campaña en Llanes, ha señalado que, tras unos días marcados por el duelo, "hoy sí ya inician" la campaña electoral, y ha situado como principal objetivo movilizar a los ciudadanos para que voten y decidan "el futuro del país".

El dirigente socialista ha comenzado su intervención trasladando sus palabras a Covadonga Patricia y su familia, tras el último caso de violencia machista, y ha recordado también al agente de la Policía Nacional fallecido tras intervenir para salvar a los vecinos de un edificio. "Ha sido una semana muy dura", ha reconocido.

Barbón ha defendido que los ciudadanos deben afrontar las elecciones "no solo desde el terreno de la emoción, sino también de la razón" y decidir sobre cuestiones que afectan directamente a sus condiciones de vida. Entre ellas, ha citado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el incremento del salario mínimo y las políticas de vivienda.