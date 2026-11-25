La candidata socialista Adriana Lastra, en el acto del 25N. - XUAN CUETO/PSOE

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Asturias al Congreso, Adriana Lastra, ha llamado este martes a convertir la movilización del 25 de noviembre contra la violencia de género en una movilización electoral el próximo 29N y ha pedido concentrar el voto en el Partido Socialista para "frenar" a la derecha. "Cuando un partido político o dos, como son el PP y Vox dicen que la violencia de género no existe, lo que están haciendo es respaldar agresores y dejar aisladas y solas a las víctimas", ha advertido Lastra.

"Que esta movilización no acabe hoy con la manifestación en Gijón, que se lleve al 29 de noviembre, que se lleve a las urnas", ha reclamado Lastra durante un acto celebrado en Llanera con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Un día este 25N que, a juicio de Lastra "tiene que servir para reafirmar los compromisos contra la violencia de género". "Contra una violencia de género que en este último año en Asturias nos ha arrebatado a dos mujeres, a Laura y a Covadonga, a las que hay que nombrar y hay que recordarlas", ha dicho Lastra que ha puesto en valor la ley de violencia de género, que protege en Asturias a más de 2.000 mujeres que están en el sistema de protección, y ha defendido que es una ley que hay que salir implementando.

En este sentido la candidata socialista ha defendido que el PSOE es "el único que puede parar a esta derecha" y ha pedido también el voto a quienes habitualmente apoyan a otras formaciones de izquierdas. "Pido a todo el mundo, también a la izquierda que vota de otra manera, que vote esta vez al Partido Socialista porque somos los únicos que podemos frenar a esta derecha", ha señalado.

Una derecha que ha indicado, tanto el Partido Popular como Vox, dicen que a la violencia de género no existe, y con ello "lo que están haciendo es respaldar agresores y dejar aisladas y solas a las víctimas".

En su defensa de la Ley de Violencia de Género, Adriana Lastra ha reclamado su ampliación para abordar nuevas formas de violencia, como la económica, la vicaria y la digital. En este último ámbito, ha alertado del uso de las redes sociales y de la inteligencia artificial para crear y difundir imágenes sexuales falsas de menores y ha defendido incorporar estos nuevos delitos al Código Penal.

Lastra ha contrapuesto el compromiso socialista de mantener y ampliar la legislación contra la violencia de género con las posiciones de PP y Vox, a los que ha acusado de negar la existencia de la violencia de género y de "dejar aisladas y solas a las víctimas".