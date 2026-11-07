Lastra reivindica la reindustrialización de Langreo gracias a las inversiones de los gobiernos socialistas

Adriana Lastra durante el acto de celebración del 129 aniversario de la Agrupación Socialista de Langreo. - FSA-PSOE

LANGREO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha reivindicado este sábado la transformación y reindustrialización de Langreo y las comarcas mineras gracias a las inversiones impulsadas por los gobiernos socialistas. "Frente a una derecha que le ha negado el pan y la sal a las comarcas mineras, el gobierno socialista de España y el gobierno socialista de Asturias creen en esa reindustrialización y la practican", ha aseverado.

Lastra ha realizado estas declaraciones durante el acto de celebración del 129 aniversario de la Agrupación Socialista de Langreo, en el que ha estado acompañada por el cabeza de lista al Senado, Iván González Espina, y otros representantes socialistas.

La dirigente socialista ha destacado que la reindustrialización de las cuencas mineras "ya es una realidad" y ha puesto como ejemplos la inversión de casi nueve millones de euros del Gobierno de España para modernizar la planta de Bayer y el proyecto de Indra en Barros. simismo, ha valorado las ayudas concedidas por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) a nuevos proyectos empresariales en las comarcas mineras, una línea de apoyo que, según ha defendido, permite impulsar la actividad económica, generar empleo y ofrecer oportunidades de futuro.

Iván González ha añadido que las políticas socialistas también se reflejan en la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible y al alquiler joven en el centro de Langreo. El candidato al Senado ha puesto igualmente en valor la finalización de las obras del soterramiento, que, según ha señalado, los vecinos llegaron a pensar que nunca se terminarían, así como la renovación integral de la línea ferroviaria de ancho métrico Gijón-Laviana.