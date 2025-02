Lastra ve "absurdas" las críticas del PP sobre el aparcamiento de emergencia de camiones de Lena

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, ha considerado este viernes "absurdas" las críticas que ha realizado el PP en relación al aparcamiento de emergencia de camiones de Lena.

Horas después de que el diputado regional del PP, Pedro De Rueda, dijese que había registrado una iniciativa parlamentaria para reclamar al gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón que exiga al Gobierno central servicios básicos para la instalación, Lastra le ha pedido al parlamentario asturiano "rigor" y "que estudie más los temas".

Así, en unas declaraciones distribuidas por Delegación, Lastra ha explicado que hasta el mes de noviembre los transportistas que veían o que sufrían el cierre de la autopista por la nieve tenían que aparcar en el arcén de la autopista y eso era sumamente peligroso para ellos.

"Lo que ha hecho el gobierno de España es habilitar un parking que ha costado cuatro millones de euros precisamente como parking de emergencia de vialidad invernal. Desde el mes de noviembre que se puso en funcionamiento se ha utilizado en 5 ocasiones. En esas 5 ocasiones se han embolsado un total de 100 camiones y la media de tiempo que han estado embolsados ha sido dos horas", ha indicado.

Ha añadido Lastra que el de Lena es el aparcamiento de vialidad invernal "mejor dotado de España", y que cuenta con baños portátiles, además de una cafetería cercana.

"Me gustaría aclararles al PP también es que los camiones que vienen de León de enfrentarse a esta situación ya estarían embolsados en León. Y en todo caso si pasan la autopista del gobierno no hace falta que vayan al parking de vialidad invernal porque siguen su ruta, es decir, no se enfrentan al cierre de la autopista", ha concluido Lastra.