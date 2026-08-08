Lastres acoge una degustación gratuita de merluza a la sidra en su Mercado Tradicional Marinero este sábado

El Mercado Marinero de Lastres ofrece degustaciones gratuitas de merluza del Cantábrico este sábado - OPASTURIAS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias participará el 8 de agosto en una nueva edición del Mercáu Tradicional Marineru de Llastres, donde ofrecerá una degustación gratuita de merluza a la sidra como parte de las acciones de promoción incluidas en su Plan de Producción y Comercialización del presente año.

La degustación, que arrancará a las 12.00 horas en el Paseo de la Iglesia, reunirá en un mismo plato dos productos estrechamente ligados a la gastronomía asturiana: la merluza del Cantábrico, capturada por la flota artesanal asturiana, y la sidra, símbolo de la tradición y cultura del Principado.

La Organización de Productores ha explicado en nota de prensa que, durante la jornada, también se repartirá material divulgativo sobre la merluza e informará a los asistentes sobre las artes de pesca empleadas por la flota artesanal, el distintivo 'Pescado de Rula con Artes Sanos' y la importancia de elegir el pescado de origen local, fresco y obtenido mediante prácticas responsables.

La organización de Productores Artesanales agrupa a 118 embarcaciones distribuidas en 17 puertos del litoral asturiano y representa a una flota comprometida con la pesca responsable y el futuro del Cantábrico.