Lastres acoge una degustación gratuita de merluza a la sidra en su Mercado Tradicional Marinero este sábado

La Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias promueve en la villa marinera el distintivo 'Pescado de Rula con Artes Sanos'

El Mercado Marinero de Lastres ofrece degustaciones gratuitas de merluza del Cantábrico este sábado
El Mercado Marinero de Lastres ofrece degustaciones gratuitas de merluza del Cantábrico este sábado - OPASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 8 agosto 2026 10:09
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   OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias participará el 8 de agosto en una nueva edición del Mercáu Tradicional Marineru de Llastres, donde ofrecerá una degustación gratuita de merluza a la sidra como parte de las acciones de promoción incluidas en su Plan de Producción y Comercialización del presente año.

   La degustación, que arrancará a las 12.00 horas en el Paseo de la Iglesia, reunirá en un mismo plato dos productos estrechamente ligados a la gastronomía asturiana: la merluza del Cantábrico, capturada por la flota artesanal asturiana, y la sidra, símbolo de la tradición y cultura del Principado.

   La Organización de Productores ha explicado en nota de prensa que, durante la jornada, también se repartirá material divulgativo sobre la merluza e informará a los asistentes sobre las artes de pesca empleadas por la flota artesanal, el distintivo 'Pescado de Rula con Artes Sanos' y la importancia de elegir el pescado de origen local, fresco y obtenido mediante prácticas responsables.

   La organización de Productores Artesanales agrupa a 118 embarcaciones distribuidas en 17 puertos del litoral asturiano y representa a una flota comprometida con la pesca responsable y el futuro del Cantábrico.

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