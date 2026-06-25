Latidos Escénicos: 18 compañías de artes escénicas en el Camino Escena Norte

El gato con botas de agua, de la compañía asturiana El Callejón del Gato. - PABLO ALBALÁ

GIJÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La octava edición Camino Escena Norte (CEN), el programa de intercambio cultural a través de las artes escénicas en el que participan compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja, se celebrará del próximo 18 de septiembre al 15 de noviembre, bajo el lema 'Latidos Escénicos'.

El Itinerario Constelaciones de CEN, que ha sido presentado este jueves, reunirá a 18 compañías, que ofrecerán espectáculos y actividades en nuevas sedes y escenarios, según una nota de prensa de los organizadores.

En 2026, el FOCO lo protagonizará Asturias, propuesta de dinamización sectorial y promoción exterior que incluirá el encuentro profesional Habitación Peregrina PRO.

Los 18 espectáculos del Itinerario Constelaciones han sido seleccionados por seis comisiones profesionales independientes de agentes del sector, una en cada comunidad implicada en CEN.

Se ha destacado, en este sentido, que el programa muestra parte de la mejor producción escénica profesional de los seis territorios, con múltiples lenguajes, disciplinas y propuestas estéticas, producciones para público adulto y familiar, de teatro, títeres, ilusionismo, danza y artes del movimiento y circo contemporáneo.

En este sentido, Galicia ha seleccionado a las siguientes compañías: Ártika Cía, que ofrecerán Non pasarán, espectáculo finalista en los Premios María Casares; Teatro de Ningures, con su espectáculo Las guardianas, o el nudo del tejedor, Premio de la Crítica de Galicia 2025, y Teatro O Cubo, que ofrecerán Voo/Vuelo.

Por su parte, Asturias intervendrá en el intercambio cultural de CEN con El Callejón del Gato, que presentará El gato con botas de agua, que logró el Premio Oh! al mejor espectáculo para la infancia; Luz de Gas Teatro con Dibújame una palabra, que consiguió este año el Oh! al mejor espectáculo infantil y mejor autor.

Completa este grupo Saltantes Teatro y su producción La balada del norte, adaptación teatral de la aclamada novela gráfica de Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic.

La participación de Cantabria correrá a cargo de las compañías Espacio Espiral, que presentará Tierra de sombras; Hilo Producciones, con Atra Bilis, coproducción con dos compañías SótanoB (Asturias) y La Estampa Teatro (Extremadura), y Trueba & Trueba Producciones, que presentarán El último aullido por primera vez fuera de su comunidad.

En representación de Euskadi, se han seleccionado las creaciones de Ados Teatroa, que presentará 52 Hercios / 52 Hertz por primera vez fuera de la comunidad vasca; Zirkozaurre (Ardatzak -Ejes-) y Tartean Teatro (¿Dónde están los niños?).

Navarra ofrece estar tres propuestas artísticas: 3 Elementos - Una Experiencia Mágica Inmersiva 360o, de Cía Mago Hodei Magoa; Elektrical Body, de Dinamo Danza, y La Niña 104 de El Punto Gunea.

La Rioja participará este año en CEN con las compañías El perro azul, con su propuesta Peter Pan y Wendy; Nueve Lunas, que presentará Juana I de Castilla, y Violeta y Péndula, que presentará Esto es un poema.

El FOCO Asturias, además, contendrá un variado programa de actividades, desde acciones de promoción del sector escénico asturiano hasta el Encuentro Habitación Peregrina PRO, que se celebrará en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, del 21 al 23 de septiembre.

Este encuentro profesional de las artes escénicas del norte, se ha desarrollado en Lugo desde 2020 y desde 2025 pasó a ser itinerante y unido al FOCO.

En esta edición, enfocará la coproducción interterritorial y la distribución sectorial. La inscripción para el encuentro se abrirá el próximo mes de julio.

En cuanto al cartel, el diseñador asturiano Sergio Llunik firma la imagen que acompañará toda la edición. La propuesta visual de Sergio Llunik nace de su empeño por no hacer un solo cartel, sino un sistema.

Por ese motivo, se materializa en cuatro piezas, una por cada lengua de los territorios que recorren el proyecto. Cada una tiene su propio cartel, su propia pareja de figuras, y las cuatro están unidas por las mismas líneas, los mismos colores, el mismo corazón.

Para el diseñador ovetense, las líneas de color son "el proyecto mismo hecho forma". Llunik cuenta que "representan los caminos que recorren las compañías entre territorios". "Al pasar de un cartel al siguiente, materializan visualmente lo que el proyecto hace: unir y conectar desde las diferencias", ha destacado.

Según el diseñador, "por un lado, evoca la tradición, la historia, el archivo; por otro, la intervención con color y formas abstractas la ancla al presente". Asimismo, en el centro de cada pieza, dos figuras del mundo escénico se encuentran y sus cuerpos están unidos por un brazo, mientras que el resto queda sustituido por las líneas de color. "Esa unión por los brazos reales representa el vínculo físico, tangible, el encuentro entre cuerpos", ha explicado.

También ha señalado que las dos cabezas ausentes forman, juntas, un corazón. "No es un corazón dibujado ni un símbolo superpuesto, es un corazón que nace del encuentro de dos cuerpos, de la convergencia de dos presencias", ha indicado, para después señalar que "el latido ocurre cuando dos personas comparten escena, cuando el artista y el público se encuentran, cuando seis territorios deciden latir juntos".

LATIDOS ESCÉNICOS

Referent al lema de esta octava edición, han resaltado que relaciona el proyecto "con los conceptos de artes vivas, el tiempo y la energía compartida entre artistas y público".

"Nuestro lema de 2026 enfoca la esencia del proyecto: el amor por las artes escénicas, sentimiento con el que Camino Escena Norte está involucrado desde la primera edición", han destacado.

En cuanto al Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte y la programación del Itinerario Constelaciones, se han basado para ello en comisiones territoriales compuestas por seis miembros por comunidad, siendo la selección llevada a cabo por un total de expertos que trabajan de manera colegiada.

"En un proceso transparente y garantista, se ha realizado una selección individual por parte de cada persona experta y, después, se ha realizado una clasificación en grupo de la que han salido los 36 espectáculos que conforman el Catálogo de Espectáculos Recomendados 2026", han señalado.

De esos 36, seis por comunidad, han salido los 18 espectáculos mencionados que girarán este año en el Itinerario Constelaciones. Este sello de calidad sirve de promoción y apoyo a la distribución de los mismos fuera del ámbito del proyecto.