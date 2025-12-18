Ledo asegura que el pacto 'Asturias Educa' avanza conforme a la hoja de ruta prevista

La consejera de Educación, Eva Ledo, en la presentación de los presupuestos de su rama para 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha destacado este jueves los avances en el desarrollo del pacto 'Asturias Educa', tras una reunión en la que se han abordado "uno a uno todos los campos" contemplados en el acuerdo, con especial hincapié en la desburocratización del sistema educativo a través de la digitalización. Ha asegurado que se están siguiendo "fielmente los hitos marcados en el pacto y la hoja de ruta".

La titular de Educación ha subrayado el avance de la aplicación contra el acoso escolar, que ya cuenta con una segunda fase presentada a las direcciones de los centros educativos. Asimismo, ha señalado la puesta en marcha de una nueva área digital del alumnado, que permitirá consultar calificaciones, ausencias y otra información académica, así como las novedades en el área digital del profesorado, que estarán visibles "en las próximas semanas y meses".

Durante la reunión, también se han analizado avances normativos, entre los que la consejera ha citado el decreto de equidad y el decreto por el que se regulará la organización y funcionamiento de los centros educativos, que incorporará anexos específicos para cada una de las enseñanzas.

Otro de los grandes bloques abordados ha sido el reflejo en el presupuesto de 2026 de los incrementos salariales comprometidos en el pacto 'Asturias Educa', que, según ha confirmado, serán efectivos a partir de enero de 2026.

Finalmente, Ledo ha señalado que las cuentas autonómicas para el próximo año también recogen los compromisos de incorporación de nuevas figuras docentes, como profesores de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), servicios a la comunidad y orientación, entre otros, con el objetivo de reforzar la atención educativa y la equidad en los centros del Principado.