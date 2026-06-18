Ledo defiende el avance en condiciones laborales y calidad educativa de las escuelas infantiles frente a la huelga

Archivo - La consejera de Educación, Eva Ledo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha defendido este jueves el avance en condiciones laborales y calidad educativa que se está dando en la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias, y ha defendido la voluntad de diálogo con las organizaciones sindicales del sector, asegurando que las demandas que están realizando las educadoras de CCOO que siguen en huelga ya están siendo implementadas.

En unas declaraciones remitidas a los medios, la consejera ha explicado que aspectos como el calendario para la clasificación profesional en el Grupo B "ya ha iniciado sus gestiones" y que en relación con los procesos selectivos específicos se está trabajando desde empleo público.

A ello ha añadido que "el avance, tanto en condiciones laborales como en calidad educativa de la red, es sustancial, es objetivo y es ya una realidad en muchas de las medidas comprometidas", destacando que Asturias cuenta con mejoras que están siendo solicitadas a nivel estatal por trabajadoras de otras comunidades autónomas.

La consejera ha recordado que en noviembre se alcanzó un acuerdo con tres organizaciones sindicales en el que se adquirieron una serie de compromisos por escrito y que se llevaron a la mesa de diálogo, incluyendo mejoras en condiciones laborales como la clasificación de los trabajadores en el grupo B. En materia de personal de apoyo, Ledo ha explicado que han dotado de dos técnicos por aula y han establecido la figura del personal de apoyo, una persona por cada tres unidades, medidas que permiten mejorar la atención sin modificar las ratios.

Asimismo, ha indicado que están elaborando un reglamento de organización y funcionamiento de las escuelas que recoja estos compromisos. A ello Ledo ha sumado el compromiso de desarrollar una serie de procesos selectivos específicos que permitan la estabilización de aquel personal que en su momento no llegó a estar estabilizado y sí cumplía las condiciones con las condiciones que se marcan en la ley. También se ha trabajado en que cuenten con un programa de formación a través del Instituto Adolfo Posada y una hora diaria para poder desarrollar las tareas administrativas que tienen que gestionar dentro de estos puestos. "Son condiciones laborales que están comprometidas, que se están gestionando y algunas de ellas que ya están operativas", ha defendido.

La consejera ha manifestado que ha mantenido "una voluntad muy clara y transparente de diálogo permanente en la construcción de una red educativa de calidad", habiendo formalizado ya 12 reuniones de la mesa de diálogo que contempla la ley de las escuelas infantiles en Asturias.