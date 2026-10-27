Ledo destaca la adaptación constante de la FP a las necesidades del mercado

Archivo - Centro Integrado de FP de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha defendido este martes en el Pleno de la Junta General que el Gobierno asturiano trabaja para que la oferta de la formación profesional se ajuste a las necesidades reales del sistema productivo y a las demandas de formación, y ha asegurado que esa gestión continuará.

"Las nuevas ofertas realizadas permiten conjugar necesidades, equipamientos, cualificaciones con las necesidades del occidente, del oriente, las cuencas y seguiremos avanzando en esa línea", ha indicado la consejera.

Ledo ha respondido así a una pregunta del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares sobre qué medidas tiene previsto adoptar el Consejo de Gobierno para adecuar la oferta de Formación Profesional a la creciente demanda del alumnado y a las necesidades del mercado laboral.

En su intervención, la consejera ha subrayado que el Ejecutivo no parte de "una oferta inmóvil", sino de una línea de trabajo en la que se va a "seguir gestionando" esa oferta.

La consejera ha explicado que el Gobierno trabaja en una gestión "ajustada a las necesidades acreditadas", lo que incluye reorientar las ofertas con baja demanda y reforzar la calidad de la formación. Según ha señalado, esta línea persigue un "doble objetivo": ofrecer las mejores oportunidades de formación, de empleo y de futuro, y avanzar en la economía sostenible que, a su juicio, "Asturias precisa".

"Debo decir que se escucha de forma activa y permanente, no solamente a los centros educativos y profesorado que tenemos en los centros educativos, sino también a ayuntamientos, empresas, asociaciones empresariales, el Observatorio de la FP, también el Consejo de Asturias de la FP. Cada propuesta se estudia a través de las unidades competentes en la consejería y en coordinación con el Servicio Público de Empleo desde donde también se trabaja la formación profesional en los grados iniciales", ha explicado la consejera.

Pumares por su parte ha planteado las prioridades que a su juicio son necesarias: ampliar las plazas donde existen listas de espera, adaptar la oferta a las necesidades productivas de cada comarca y corregir los problemas de implantación del nuevo modelo de FP dual.

Así, según el diputado de Foro, la FP es una herramienta fundamental para ofrecer oportunidades a los jóvenes para facilitar el relevo generacional y también para contribuir a fijar población, pero ha añadido que para aprovechar ese potencial hace falta planificación, inversión y sobre todo también voluntad de escuchar a quienes más saben.