Ledo (Educación Asturias) defiende acuerdo con la concertada ante nuevas protestas

Archivo - Reunión de la consejera de Educación, Eva Ledo, con representantes de la enseñanza concertada. (Archivo) - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo
GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha recordado este martes, ante el anuncio de protestas este próximo jueves del profesorado de la concertada, se acaba de firmar "muy recientemente" un acuerdo que atendía las peticiones globales que hacían, tanto en condiciones de mejoras salariales como de calidad educativa.
"Estábamos trabajando, de hecho, en poder agilizar el proceso por el que se acredita a los profesores con los que se nutre esta red", ha remarcado Ledo, en respuesta a los medios de comunicación después de una rueda de prensa en Gijón sobre la oferta de FP.
Asimismo, ha indicado que han tenido ya dos reuniones y va a haber otra más sobre el acuerdo de la paga extraordinaria, que espera que se pueda rematar ya esta misma semana.
"Si hace falta otra más, se hará", ha dejado claro la consejera, quien ha confiado que, en principio, en esta próxima reunión, posiblemente ya quede determinado ese acuerdo para que puedan contar con esa paga extraordinaria por antigüedad, que era uno de los compromisos adquiridos.
A esto ha sumado que están trabajando también en el tema de la equidad, para lo que están recabando memorias económicas para poder empezar su tramitación.
Por todo ello, se ha mostrado segura de que desde la Consejería están atendiendo todo lo que han acordado, "que es un punto de partida muy importante", ha apostillado.
A este respecto, ha recalcado que no ha habido "ningún" acuerdo en los 15 años y por fin se consiguió llegar a uno que permite avanzar a esta red.
"En este momento corresponde trabajar y consolidar lo ya acordado", ha apuntado Ledo, quien ha reivindicado que están de acuerdo unos y otros en que esto es un avance.
Al tiempo, ha explicado que se ha establecido la comisión de seguimiento, para ir comprobando que esos avances son una realidad. "Entiendo que en esta pauta es en la que tenemos que movernos", ha añadido.