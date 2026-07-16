Ledo niega un "veto ideológico" en la designación de la dirección del Colegio Público Pumarín

Archivo - La consejera de Educación, Eva Ledo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha rechazado este jueves que el nombramiento extraordinario de la dirección del Colegio Público Pumarín de Gijón respondiera a un "veto ideológico" y ha defendido que la designación se realizó conforme a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a partir de una propuesta del Servicio de Inspección Educativa basada en criterios "técnicos, pedagógicos y educativos".

En declaraciones a los medios, Ledo ha explicado que fue necesario realizar un nombramiento extraordinario después de que el anterior director presentara su dimisión una vez cerrada la convocatoria ordinaria para elegir dirección mediante la presentación de proyectos.

Según ha indicado, la LOE establece el procedimiento que debe seguirse en estos casos, que pasa por solicitar al Servicio de Inspección Educativa una propuesta de nombramiento. "Lo hace de una manera rigurosa, atendiendo a la norma de forma imparcial y siguiendo criterios técnicos, pedagógicos y educativos", ha afirmado.

La consejera ha señalado que la Inspección Educativa se reunió con 26 docentes del centro antes de formular su propuesta y ha insistido en que "no se produce ninguna propuesta basada en criterios ideológicos".

Asimismo, ha defendido que no se apartará del criterio técnico de la Inspección Educativa para un único caso. "Lo que tendría que explicar es por qué me alejo del criterio técnico de inspección si lo hiciera", ha señalado, al tiempo que ha recordado que este curso la Consejería ha tenido que realizar "casi cincuenta" nombramientos extraordinarios de direcciones siguiendo el mismo procedimiento.

Ledo también ha destacado que la persona finalmente designada es la de mayor antigüedad en el centro y que asumirá una dirección de carácter transitorio hasta que pueda convocarse el procedimiento ordinario para la elección de un director o directora por un periodo de cuatro años.