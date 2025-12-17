Ledo pide a CCOO que se sume a los acuerdos alcanzados sobre escuelas infantiles de 0-3 años

La consejera de Educación, Eva Ledo - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, ha pedido a las sindicalistas que se encerraron en la consejería de Educación, en Oviedo, que se sumen a los acuerdos ya alcanzados sobre las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

"Hemos avanzado no sólo en situación laboral, en cuanto a que ya está comprometido ese grupo B, esos procesos selectivos específicos para aquellos profesionales que cumplían unos requisitos de estabilización y que no pudieron verlos efectivos", ha afirmado.

Ledo ha insistido en que las listas concretas son ya compromisos adquiridos por el Principado de Asturias y que también se ha avanzado en la calidad educativa en el aula con dos técnicas de educación infantil, con apoyos por cada tres unidades y con horario para tareas administrativas no relacionadas directamente con el alumnado.

Ledo ha afirmado que ha hablado con las personas que se encerraron y les ha pedido "que se suman a nuestro ya acuerdo con las demás organizaciones y que valoren los avances que ya tenemos, que confíen en ellos y que sigamos construyendo esta red entre todos". La consejera ha hecho estas declaraciones en Oviedo sobre el encierro de unas sindicalistas de 0-3 años.