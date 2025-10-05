León Benavente inicia en la sala Estilo de Oviedo su gira de otoño con un concierto el 31 de octubre

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda León Benavente comenzará el próximo 31 de octubre en la sala Estilo de Oviedo su nueva gira de conciertos de otoño, que incluirá una decena de citas por diferentes ciudades españolas.

El grupo ha confirmado ocho fechas en salas de ciudades como Oviedo, León, Miranda de Ebro, Toledo, Córdoba, Almería, Alicante y A Coruña. Como punto culminante de su gira, la banda ha anunciado un concierto especial el 10 de enero de 2026 en el Movistar Arena dentro del festival Inverfest.

El grupo ha explicado que en este concierto no estarán solos, sino que invitarán a otras bandas amigas al escenario. "Tocaremos canciones nuestras y de otros grupos, en una invitación a la amistad y al amor por la música en tiempos oscuros", han manifestado.