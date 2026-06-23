En licitación el préstamo de inversiones para 2026, por importe de 5.800.000 euros

Archivo - Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS - 9

El Ayuntamiento de Avilés ha abierto el plazo para que las entidades financieras interesadas puedan presentar sus ofertas para la contratación de un crédito por valor de 5.800.000 euros. Este préstamo se ha destinado a financiar las 24 actuaciones contempladas en el Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal para 2026.

Las entidades interesadas en resultar adjudicatarias de esta operación pública dispondrán hasta las 13:00 horas del miércoles 8 de julio para registrar formalmente sus propuestas.

Las principales líneas de actuación, enfocadas en la mejora de vías públicas, zonas verdes y centros educativos, sociales, culturales y deportivos, acumulan un presupuesto conjunto de 4.734.000 euros.

La concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz, ha explicado que este crédito ha permitido financiar "una parte importante" de las inversiones del Plan de Barrios. Según ha manifestado la edil, esta estrategia persigue que la transformación de la ciudad "se perciba en la vida cotidiana de los vecinos" mediante el cuidado y la accesibilidad de los espacios comunes.

Asimismo, Ruiz ha subrayado que la consecución de estos acuerdos en inversiones demandadas por la ciudadanía no habría sido posible "sin unos presupuestos aprobados".

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

La operación financiera propuesta por el Consistorio tendrá una duración máxima de diez años, en la que se ha incluido un plazo de carencia de dos años a contar desde la fecha de formalización del contrato. Durante este periodo inicial se liquidarán de forma exclusiva los intereses con una periodicidad trimestral sobre la cuantía que haya sido efectivamente entregada.

El pliego contempla la posibilidad de realizar la amortización anticipada, ya sea total o parcial, sin que se admita ninguna penalidad o comisión para la administración local. Para ello, el Ayuntamiento deberá notificarlo a la entidad adjudicataria con quince días de antelación.

Para la valoración de las ofertas, los técnicos municipales tendrán en cuenta el margen ofertado por los bancos, expresado en puntos básicos sobre el tipo de interés de referencia, otorgando la máxima puntuación a la propuesta que presente el margen menor. Este diferencial no podrá superar los 73,00 puntos básicos, una cifra mejorable a la baja de acuerdo con la vida media estimada de la operación, fijada en 73,5 meses.