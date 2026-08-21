Licitada en 11,4 millones de euros la rehabilitación del firme de la N-634 entre Villamayor y Marcenado

Mapa de la zona de rehabilitación - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este viernes de la licitación por 11,4 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera N-634 entre los kilómetros 357,5 y 387,9, en el tramo Villamayor-Marcenado a su paso por los términos municipales de Piloña, Nava y Siero, en la provincia de Asturias. El anuncio de la licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos consistirán principalmente en el fresado y reposición del firme existente, con distintos espesores y tipos de mezclas bituminosas en función del grado de deterioro y de la posición de cada capa.

Previamente, se repararán las zonas en las que el deterioro haya afectado a la explanada y se rellenarán con zahorra o pedraplén. En aquellas zonas que presenten una fisuración limitada, se procederá además al sellado de las grietas.

A continuación, se extenderá en todo el tramo una nueva capa de rodadura de 3 centímetros de espesor, con el objetivo de homogeneizar las características superficiales del firme.

Además, se llevarán a cabo otra serie de actuaciones complementarias como el repintado de las marcas viales, la reposición del balizamiento y de la señalización vertical, la renovación de los sistemas de contención y la sustitución de las juntas en las estructuras, las estaciones de aforo y las espiras de tráfico que hayan resultado afectadas por las obras.