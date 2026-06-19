Licitada en más de 1,2 millones la nueva nave polivalente para la brigada de conservación de puertos en San Esteban

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado las obras para construir una nueva nave polivalente para las brigadas portuarias en San Esteban, en Muros de Nalón, con un presupuesto de 1.271.510 euros. Las empresas interesadas, que contarán con un plazo de 18 meses para ejecutar los trabajos, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de julio.

La actuación permitirá dotar a las actuales instalaciones, situadas en las inmediaciones de La Junquera, de una nueva nave polivalente con aparcamiento para los vehículos y maquinaria de la brigada, y espacio de almacenaje. La nueva infraestructura supondrá un refuerzo y mejora de medios para los integrantes de la brigada de conservación portuaria que se encargan de las tareas de mantenimiento y vigilancia en la red de los 24 recintos portuarios.

La nave contará con dos zonas diferenciadas: Una destinada a aparcamiento de vehículos, compuesta por una estructura prefabricada de hormigón que contará con una cubierta a dos aguas y un lucernario para tener iluminación natural en el interior durante las horas del día. La segunda, con una altura de libre de tres metros, se destinará a zona de almacén.

La obra incluirá también la ejecución de la urbanización del perímetro y la instalación de un nuevo cerramiento en la parcela, por medio de un muro de bloques de hormigón similar al existente. Además, se renovarán las aceras, se instalará nueva iluminación y se mejorará la urbanización de los viales del entorno.