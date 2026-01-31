Licitada la obra de construcción de las piscinas al aire libre

OVIEDO/MIERES 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez, licitó la obra de construcción de las nuevas piscinas al aire libre de Mieres, con más de 1,9 millones de euros de inversión prevista para la construcción de un vaso grande y uno infantil, así como aseos y vestuarios.

Se trata de un complejo de ocio y deporte estival que sale de nuevo a licitación después de que en un primer momento la misma quedara desierta. Una situación que, debido a la especialización requerida para este tipo de obras y la escasez de empresas dedicadas a las mismas, han sufrido muchos ayuntamientos en todo el país, algunos de ellos ayuntamientos vecinos que también han visto como licitaciones relativas a construcción o reforma de piscinas quedaban desiertos.

Ante esto, el Ayuntamiento ha actualizado el proyecto, incluyendo también en él los vestuarios, y casi duplicado el presupuesto previsto, que pasa de 1,1 millones de euros a más de 1,9 millones.