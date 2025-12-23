Licitadas las obras de dragado del puerto de As Figueiras

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado por 484.750 euros las obras de dragado del puerto de As Figueiras, en Castropol. La actuación, que se prolongará durante 15 meses, permitirá que el canal de entrada y las dársenas alcancen calados óptimos tanto para embarcaciones pesqueras como de recreo.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 14 de enero. La actuación se desarrollará en una superficie de más de 21.700 metros cuadrados para retirar más de 23.000 metros cúbicos de sedimentos, de forma que se optimizará la navegabilidad tanto en el canal de entrada como en las dársenas.

Para ejecutar el dragado será necesario desmontar el pantalán atenuador de oleaje del puerto, que una vez concluidos los trabajos volverá a montarse.

El dragado del puerto de As Figueiras se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento que el Principado lleva a cabo en los 24 puertos de titularidad autonómica y cuenta con una dotación de 8,46 millones en los presupuestos para 2026.