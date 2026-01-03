Licitadas las obras de mejora de la carretera de Abiegos, en Ponga

Licitación obras mejora carretera Ponga. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado las obras de mejora de la carretera de Abiegos, en Ponga, con una inversión máxima de 1.571.094 euros y un plazo de ejecución estimado de 14 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de enero.

Según informa el Gobierno asturiano, el proyecto supondrá la renovación integral de un tramo de 1,8 kilómetros en el que se incluye la travesía urbana de la localidad.

Los trabajos prevén el saneo de toda la plataforma, que se aprovechará en su totalidad hasta alcanzar los 4,75 metros mediante la construcción de una cuneta bordillo del lado del desmonte. También se levantará un muro de escollera, de 30 metros de largo, y se mejorará el trazado de dos de las curvas del recorrido.

Además, se reforzarán y mejorarán todos los elementos de seguridad y señalización como las barreras, el balizamiento, las marcas viales o las señales verticales.

La obra tiene carácter plurianual y se desarrollará entre 2026 y 2027. Está incluida en los presupuestos del próximo ejercicio, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, dentro de la estrategia autonómica para reforzar las infraestructuras públicas y avanzar en la cohesión territorial.