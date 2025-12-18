Lidl aportó 66 millones de euros al PIB asturiano en 2024

Tienda de Lidl. - LIDL

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Lidl continúa su proceso de consolidación en el Principado de Asturias, con cifras récord tanto en impacto económico como en creación de empleo. Según señala el último estudio elaborado por la consultora independiente PwC, Informe del impacto corporativo de Lidl en España 2024, la firma ha aumentado su contribución al PIB autonómico en un 64% en los últimos seis años, alcanzando casi 66 millones de euros en el ejercicio fiscal más reciente.

Según dicho informe, de ellos, más de 13 millones se corresponden con el impacto directo, casi 44 con el indirecto y unos 9 con el inducido, lo que indica un crecimiento agregado del 4,3% con respecto a los datos de 2023.

Con estos casi 66 millones de euros aportados por Lidl a la comunidad asturiana en el último ejercicio, la cadena mantiene su impacto en valor con respecto al año anterior -0,24% del total del PIB autonómico- y deja más de 370 millones en la suma global de los últimos seis años, consolidándose como un actor clave en el desarrollo socioeconómico del Principado.

El director regional de la compañía en Asturias, Jaime Herrá, subrayó que "más allá de las cifras de impacto, su compromiso en Asturias se afianza como una alianza estratégica a largo plazo".

"Tras casi tres décadas, seguimos construyendo confianza mutua con los asturianos y apostando por un territorio de valor incalculable", dijo Herrá que además destacó que en "el proceso de consolidación y crecimiento experimentado en el último lustro, que demuestra el compromiso de Lidl con esta tierra, su tejido productivo, su sector empresarial y, sobre todo, su gente, que juega un papel clave en su ecosistema".

AUMENTO DEL 55% EN CREACIÓN DE EMPLEO

El impacto de la compañía en el Principado también es notable desde un punto de vista laboral. Según el informe de PwC, Lidl actúa como promotor y sostén de 1.307 empleos en la región, lo que equivale al 0,32% del empleo total autonómico.

Esta cifra supone un incremento del 6,43% respecto al año fiscal anterior (1.228 puestos) y se distribuye de la siguiente manera: 283 corresponden al empleo directo generado por la firma, 868 se relacionan con su impacto indirecto y 156 son de impacto inducido.