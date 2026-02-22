Limitan la navegación en el río Sella en el entorno del puente Emilio Llamedo (Arriondas)

Archivo - Piragüistas en el descenso del río Sella. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha informado de que se limitará la navegación en el río Sella entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026 con motivo de la ejecución de las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo sobre el río en Arriondas.

Según ha indicado la CHC en nota de prensa, la finalidad es evitar cualquier posible accidente o afección entre la ejecución de las obras y los usos recreativos de navegación, por lo que "se ha considerado conveniente no permitir la navegación de lunes a viernes por debajo del puente, ni en el tramo señalizado por obras, durante los meses de marzo a junio".

Este puente es el punto de partida del tradicional Descenso Internacional del Sella, así como lugar de inicio del descenso para aficionados que entre primavera y otoño acuden a las empresas de turismo activo para realizar esta actividad.

La navegación, precisa la CHC, se podrá realizar o bien aguas arriba sin sobrepasar el puente o bien aguas abajo del mismo. De igual modo, los fines de semana de ese periodo se podrá navegar por debajo del puente sin más restricciones que el respeto a los tramos de obra señalizados.