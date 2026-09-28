Llamazares (IU) acusa a Canteli (PP) de "desnaturalizar" San Mateo y convertir la fiestas en "una operación de consumo"

Archivo - El portavoz de Convocatoria por Oviedo-IU, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, ha acusado este lunes al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, de "apropiarse" de las fiestas de San Mateo tras sus declaraciones "triunfalistas" y ha denunciado que el equipo de gobierno ha sustituido el modelo festivo tradicional y participativo por un formato "desnaturalizado, uniforme y ligado al consumo y a la actividad hostelera".

A través de una nota de prensa, Llamazares ha criticado que el regidor confunda "llenar las calles con tener unas fiestas de ciudad". "San Mateo ha perdido participación, diversidad e identidad y se ha convertido cada vez más en las fiestas del Partido Popular y en una gran operación de consumo sin personalidad", ha dicho.

Para Llamazares, San Mateo ha perdido "participación, diversidad e identidad" al tiempo que "se ha reducido progresivamente el espacio para los barrios, las asociaciones, la cultura popular y la participación ciudadana". A juicio del portavoz municipal, las fiestas se han transformado en "un modelo excluyente del PP dominado por el monocultivo empresarial y hostelero". "San Mateo debe volver a ser una celebración de toda la ciudad, no patrimonio de un partido ni un escaparate de determinados intereses económicos", ha destacado.

Llamazares también ha hecho referencia a las declaraciones del alcalde sobre la agresión sufrida por los militantes de AMA Asturies Rubén Rosón y Jorge Fernández durantre las fiestas, tildando de "especialmente significativo y preocupante que la repercusión nacional de estas fiestas haya estado vinculada, por desgracia, a sus intolerables declaraciones".