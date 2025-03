Llamazares (IU) critica el "silencio" de Canteli tras el rechazo a la Agencia de Salud

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha mostrado este viernes su "sorpresa" y "desagrado" por las "excusas" del PP local ante el "abandono" a la Agencia Estatal de Salud Pública, cuya sede aspiraba albergar Oviedo.

"No es verdad que se tratase únicamente de un calentón por la intervención de la ministra, forma parte de una estrategia y de una táctica. La estrategia del 'cuanto peor, mejor' e impedir ningún avance, a cinco años de la pandemia, al gobierno de manera institucional para enfrentarse a futuros retos sanitarios y por otra parte la táctica de no despegarse del negacionismo y considerar esta nueva agencia como un chiringuito de la izquierda. Esto no casa con la voluntad unánime del pleno municipal de considerar la Agencia de Salud Pública como una institución importante que tendría una sede adecuada en la Vega", ha dicho Llamazares.

Considera el representante de IU que Oviedo "cuenta poco" en Génova y que el equipo de gobierno, a juzgar por su "silencio", antepone "los intereses del partido que a defender una institución tan importante como la Agencia de Salud Pública para Oviedo". A juicio de Llamazares, es en estos momentos cuando se necesita a un alcalde, en referencia al primer edil de Oviedo, Alfredo Canteli.