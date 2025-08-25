Llamazares (IU) pide al Ayuntamiento de Oviedo que actúe ante el "desmedido incremento" de precio del alquiler

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ha pedido este lunes al Ejecutivo local que tome medidas ante el "desmedido incremento" del precio de la vivienda en alquiler en el municipio.

En una nota de prensa, y tras conocerse que el precio del alquiler en Oviedo ha experimentado un incremento cercano al 13% en el último año, IU ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación del acceso a la vivienda, especialmente para la clase trabajadora y los jóvenes. La coalición de izquierdas ha remarcado que el encarecimiento de los alquileres y de los inmuebles "requiere una intervención decidida" tanto por parte del Principado de Asturias como desde el Ayuntamiento de Oviedo.

"Gracias al acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno, se ha creado recientemente una Oficina Municipal de Vivienda", ha recordado el portavoz municipal, quien asegura que esta ha de ser una herramienta que sirva para "dar respuesta a esta grave situación, poniendo en marcha políticas activas de acceso a la vivienda".

Por otro lado, Llamazares ha pedido al Ejecutivo local que acelere la finalización del estudio sobre la incidencia de los pisos de uso turístico y su impacto en los precios de los alquileres y de la vivienda en general, "tal y como fue acordado y anunciado que se encargaría a la Universidad de Oviedo".

"Consideramos que este estudio es imprescindible para impulsar medidas eficaces que frenen la actual situación y favorezcan el alquiler a precios accesibles para la ciudadanía", ha subrayado el portavoz.

A juicio de IU, la vivienda "no puede seguir siendo tratada como un bien de lujo o de inversión". "Es un derecho básico y es deber de las instituciones garantizar su acceso", ha remarcado, asegurando que en Oviedo, si no se actúa con urgencia, "amplios sectores de la población se verán afectados y condenados a la precariedad residencial".